На крыше "дома Саакашвили" нашли элитные туфли

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Украинская телеведущая Светлана Вольнова сообщила, что на крыше дома, куда в декабре прошлого года вылез бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, остались дорогие английские туфли типа лоуферы.

Она заметила их со своего балкона, когда уже сошел снег, сообщает ТСН.

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Вольнова выяснила, что аналогичные туфли стоят 415 фунтов стерлингов (более 15 тысяч гривен по курсу НБУ). Что они принадлежат Саакашвили, ведущая не берется утверждать. При этом отмечается, что на декабрьских кадрах трудно разобрать, обутым ли передвигался политик по крыше дома.

tsn.ua Туфли Саакашвили на крыше киевского дома

"Его помощница во время переписки сначала намекает, что Саакашвили любит лоуферы из Британии, но потом сам Саакашвили все шутливо отрицает – мол, он не Золушка, туфельки не терял. И уточняет, что у него не 45-й, как писала Алена, а 47-й размер ноги. Вместе с тем на ботинках стоит британская маркировка размера 12-13, что соответствует украинскому 47-му", — говорится в сообщении.

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Во вторник утром, 5 декабря 2017 года, в квартире Саакашвили в Киеве прошли обыски, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, в котором он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика заблокировали авто, а после освободили его.