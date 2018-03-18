Сторонники Саакашвили в воскресенье проведут марш за отставку Порошенко

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в воскресенье проведут в Киеве всеукраинский марш с требованием отставки президента страны Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко за разгон палаточного городка у Верховной Рады.

Организаторы марша призвали своих сторонников выйти на марши во всех областных центрах Украины.

Марш сторонников Саакашвили во второй раз пройдет без самого политика, которого 12 февраля задержали сотрудники Госпогранслужбы в одном из ресторанов Киева и выдворили в Польшу, с территории которой он нелегально попал в Украину в сентябре прошлого года. Погранслужба Польши подтвердила, что политик прибыл в Варшаву и был принят. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.

Организаторы марша сторонников Саакашвили назначили время сбора участников мероприятия на 12.00 на Майдане Незалежности. Согласно сообщению партии Саакашвили "Движение новых сил", официальное название акции "Марш за отставку Порошенко".

Саакашвили на своей странице в Facebook написал, что администрация президента планирует параллельные акции на Крещатике, к которым будут привлекаться националистические движения. По его словам, в соцсетях распространяются призывы к более решительным действиям, но он остается сторонником мирных протестов.

"Те, кто хочет перейти на более решительные действия, это ваш выбор, я его понимаю и желаю вам успеха, но одновременно не надо мешать нашему методу борьбы, потому что власть проявляет самый большой страх именно перед мирными протестами", — говорится в сообщении Саакашвили.

Лагерь сторонников Саакашвили был разбит у здания Рады еще в прошлом году. Саакашвили устраивал в Киеве акции, во время которых неоднократно происходили столкновения с полицией. Правоохранители 3 марта пришли с обыском в палаточный городок, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения, в результате палаточный городок разобрали. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и 20 пострадавших с обеих сторон, а также изъятии в палаточном городке девяти гранат РГД-5, "коктейлей Молотова" и пяти дымовых мин.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что не считает демонтаж палаточного городка силовым разгоном митингующих и назвал адекватным решение правоохранителей разобрать палатки, где были найдены боеприпасы.