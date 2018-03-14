Луценко о следствии по делу Саакашвили: продвигается

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие по делу экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили продвигается.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Генпрокуратура приостановила досудебное расследование дела против экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в связи с направлением запроса в Нидерланды о предоставлении международно-правовой помощи. Заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что ГП Украины направила запрос в Нидерланды, в котором просит получить образцы голоса Саакашвили для расследования уголовного дела.

"Следствие продвигается. Могу вам сообщить, что за прошлую и эту неделю состоялся ряд важных следственных действий и с еще одним фигурантом этого дела — Северионом Дангадзе (соратник Саакашвили — ред.). Состоялись опознавания его лицами, которые, по их утверждениям, получили от него финансовые средства на проведение протестных акций. Северион вел себя очень нервно", — сказал Луценко в ходе общения с журналистами, трансляцию которого вел телеканал "112 Украина".

Также Луценко сообщил, что Украина направила в Нидерланды ходатайство о правовой помощи для возможности допросить Саакашвили, поскольку "у следователя возникли дополнительные вопросы".

Следователи неоднократно пытались взять у Саакашвили образцы голоса, однако политик отказался. Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко. Они направлены на свержение государственной власти в стране. Луценко показал на пресс-конференции и в парламенте записи якобы телефонных разговоров, где фигурируют Саакашвили, Курченко и другие. Саакашвили назвал эти обвинения ложными. В прокуратуре заявили, что экспертиза подтвердила подлинность голосов Саакашвили и Курченко на записях.

Власти в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.