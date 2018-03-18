Полиция не дала сторонникам Саакашвили проехать к дому Порошенко

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина.

Полиция заблокировала автопробег активистов "Руха новых сил" к дому президента Петра Порошенко в Козине, куда они направились после митинга на Майдане в Киеве.

Как передает "Страна", их задержали за неправильную парковку. Из-за этого их заблокировали с обеих сторон улицы.

Сообщается также, что полицейские продолжают блокировать часть автоколонны, которая собирается ехать к Порошенко. С ними вступил в перепалку журналист Богдан Кутепов.

Сам митинг сторонников экс-президента Грузии за отставку президента Украины Петра Порошенко ранее завершился в Киеве.

Митинг длился почти два часа. Организаторы заявили, что дату следующей акции они объявят позже. При этом они сообщили, что планируют провести митинг у здания парламента в один из будних дней с требованием, в частности, принять закон об импичменте президенту.