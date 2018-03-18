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    Общество

    Полиция не дала сторонникам Саакашвили проехать к дому Порошенко

    (обновлено: )18701
    Активистов задержали за неправильную парковку. Из-за этого их заблокировали с обеих сторон улицы. Сообщается также, что полицейские продолжают блокировать часть автоколонны, которая собиралась ехать к Порошенко.
    Полиция не дала сторонникам Саакашвили проехать к дому Порошенко
    facebook.com/DmitrijDmitrievv

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. 

    Митингующие разбирают металлоконструкции на Майдане Незалежности в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие разобрали конструкции на Майдане и направились к Порошенко
    Полиция заблокировала автопробег активистов "Руха новых сил" к дому президента Петра Порошенко в Козине, куда они направились после митинга на Майдане в Киеве.

    Как передает "Страна", их задержали за неправильную парковку. Из-за этого их заблокировали с обеих сторон улицы. 

    Сообщается также, что полицейские продолжают блокировать часть автоколонны, которая собирается ехать к Порошенко. С ними вступил в перепалку журналист Богдан Кутепов. 

    Сам митинг сторонников экс-президента Грузии за отставку президента Украины Петра Порошенко ранее завершился в Киеве.

    Митинг длился почти два часа. Организаторы заявили, что дату следующей акции они объявят позже. При этом они сообщили, что планируют провести митинг у здания парламента в один из будних дней с требованием, в частности, принять закон об импичменте президенту.

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