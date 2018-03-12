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    Политика

    Перед проездом кортежа Порошенко сторонники Саакашвили вывесили плакат

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (943)

    (обновлено: )26110
    Активисты пытались разместить баннер над дорогой, по которой президент Украины Петр Порошенко едет из своего дома в селе Козин под Киевом в Администрацию президента.
    Плакат Порошенко - не мой президент вывесили над Столичным шоссе в Киеве
    Фото facebook.com/Ruhnovihsyl

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на Столичном шоссе сторонники Михаили Саакашвили и партии "Рух новых сил" на пешеходном мосту вывесили плакат "Poroshenko is not my President".

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    Активисты пытались разместить баннер над дорогой, по которой президент Украины Петр Порошенко едет из своего дома в селе Козин под Киевом в Администрацию президента, сообщает пресс-служба партии.

    Фото facebook.com/Ruhnovihsyl
    Плакат "Порошенко - не мой президент" вывесили над Столичным шоссе в Киеве

    Вскоре после размещения плаката он был снят, а мост взят под охрану работниками полиции и Национальной гвардии Украины.

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    "Свои действия правоохранители объясняют тем, что активисты якобы нарушают правила дорожного движения, отвлекая водителей плакатом", — сообщает "Рух новых сил".

    Фото facebook.com/Ruhnovihsyl
    Полиция охраняет пешеходный мост над Столичным шоссе в Киеве, где сторонники Саакашвили вывесили плаката "Порошенко - не мой президент"

    Напомним, накануне активисты партии пикетировали дом министра внутренних дел Арсена Авакова. Они протестовали против жестокого задержания и применения силы к участникам акции протеста под Верховной Радой, которая была 3 марта разогнана силовиками.

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