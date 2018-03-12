Перед проездом кортежа Порошенко сторонники Саакашвили вывесили плакат

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на Столичном шоссе сторонники Михаили Саакашвили и партии "Рух новых сил" на пешеходном мосту вывесили плакат "Poroshenko is not my President".
Смотрите также: Как народ не дождался своего президента у памятника Великому Кобзарю
Активисты пытались разместить баннер над дорогой, по которой президент Украины Петр Порошенко едет из своего дома в селе Козин под Киевом в Администрацию президента, сообщает пресс-служба партии.
Вскоре после размещения плаката он был снят, а мост взят под охрану работниками полиции и Национальной гвардии Украины.
Смотрите также: В Риге несколько тысяч прошли маршем в защиту русских школ
"Свои действия правоохранители объясняют тем, что активисты якобы нарушают правила дорожного движения, отвлекая водителей плакатом", — сообщает "Рух новых сил".
Напомним, накануне активисты партии пикетировали дом министра внутренних дел Арсена Авакова. Они протестовали против жестокого задержания и применения силы к участникам акции протеста под Верховной Радой, которая была 3 марта разогнана силовиками.
Смотрите также: "Аваков, выходи!" Под дом главы МВД приехали люди