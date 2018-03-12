В ГПУ объяснили, почему приостановили дело по Саакашвили

КИЕВ, 12 мар — РИа Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины выделила в отдельное производство материалы досудебного расследования в отношении экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили и остановила производство из-за направление запроса о международной правовой помощи в Нидерланды.

Об этом сообщила УНН пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

По ее словам, материалы досудебного расследования уголовного производства в отношении Саакашвили выделены из уголовного производства по Дангадзе на основании постановления процессуального руководителя.

Она уточнила, что выделение из уголовного производства материалов досудебного расследования "не может негативно повлиять на полноту досудебного расследования других преступлений и судебного разбирательства".

"Во время досудебного расследования 6 марта этого года компетентным органам королевства Нидерланды направлен запрос об оказании международной правовой помощи для выполнения процессуальных и следственных действий с участием подозреваемого Саакашвили. В связи с чем указанное уголовное производство приостановлено на основании п. 3 ч. 1 ст. 280 УПК в целях экономии течения процессуальных сроков досудебного расследования до получения результатов международной правовой помощи ", — сказала Сарган.

Напомним, Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну до 2021 года бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.