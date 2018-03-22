Задержанного с тротилом в метро Киева видели в офисе партии Саакашвили

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Всплыла связь задержанного пассажира со взрывчаткой в метро Киева с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

В 6:00 утра на станции метро "Житомирская" сотрудники полиции метрополитена задержали местного жителя по имени Гресик Т.В. 1990 года рождения, сообщил нардеп Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Фото со страницы Антона Геращенко в Facebook Взрыватель с тротилом в метро Киева оказался соратником Саакашвили - СМИ

"Ранее гражданин Гресик был замечен во время массовых акций протеста осенью 2017 года у Верховной Рады, некоторое время жил в палаточном городке и крутился вокруг офиса партии "Руху новых сил" Саакашвили. На фото Т. Гресь отмечен красным кругом", – написал Геращенко.

По его словам, следователи полиции официально обратятся к руководству партии с вопросами о том, что этот человек делал в их офисе.

"Думаю, что правда о том, что этот человек хотел сделать сегодня с 200 граммами взрывчатки в Киеве нужна всем", – добавил Геращенко.

Напомним, рано утром 22 марта в киевском метрополитене полицейские задержали мужчину со взрывчаткой.