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    Полиция взяла мужчину, который вез в Харьков 1 кг взрывчатки С-4

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (278)

    (обновлено: )155
    По информации полиции, при осмотре вещей одного из пассажиров правоохранители в сумке нашли смесь, которая была упакована и выглядела как хлеб с этикеткой. Как впоследствии выяснилось, это была взрывчатка - пластит, массой около одного килограмма.
    В Бахмуте полиция задержала мужчину с килограммом пластита
    Нацполиция Донецкой области

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Полицейские задержали на автовокзале в Бахмуте Донецкой области мужчину, который замаскировал взрывчатку под хлеб и хотел вывезти ее в Харьков, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

    Андерс Фог Расмуссен
    JOHN THYS / AFP
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    "На автовокзале Бахмута полицейские совместно с военнослужащими службы правопорядка остановили мужчину, который нарушал нормы административного законодательства. При составлении протокола 33-летний нарушитель стал заметно нервничать. При осмотре его вещей правоохранители в сумке нашли смесь, которая была упакована и выглядела как хлеб с этикеткой. При более детальном осмотре стало понятно, что это не съедобный продукт. Как впоследствии выяснилось, это была взрывчатка — пластит, массой около одного килограмма", — говорится в сообщении. По данным ведомства, мужчина направлялся в Харьков.

    Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. Правоохранители изъяли взрывчатку и направили ее на экспертизу.

    Нацполиция Донецкой области
    В Бахмуте полиция задержала мужчину с килограммом пластита

    Ранее сообщалось, что в Киевской области полиция обнаружила по месту жительства 55-летнего жителя села Козаровичи Вышгородского района большое количество взрывных устройств, бутылки с легковоспламеняющимся веществом, оружие и марихуану.

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