В метро Киева задержали мужчину с рюкзаком, начиненным взрывчаткой

пресс-служба Нацполиции Киева

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Рано утром 22 марта в киевском метрополитене полицейские задержали мужчину со взрывчаткой. Подозрительного пассажира заметили на станции метро "Житомирская". В рюкзаке у мужчины оказались тротиловая шашка (100 граммов), пластид (100 граммов), запалы и детонаторы.

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"Изъятого достаточно, чтобы уничтожить, например, троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей", — сообщил начальник киевского главка полиции Андрей Крищенко.

Задержанный — 27 летний уроженец Волынской области. В последнее время мужчина жил в столице. Утром 22 марта гражданин направлялся в центр города.

Изъятые предметы направлены на экспертизу. С гражданином работают сотрудники Службы безопасности Украины.

20 марта украинский депутат Антон Геращенко опубликовал документы из Генеральной прокуратуры о просьбе в Верховную Раду о согласии на привлечение Надежды Савченко к уголовной ответственности и на ее задержание. В настоящее время на Савченко распространяется депутатская неприкосновенность.

В документах говорится, что она совершала тяжкие и особо тяжкие преступления. В частности, речь идет о том, что она якобы вступила в сговор с рядом лиц, включая лидера ДНР Захарченко, для насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.