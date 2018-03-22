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    В метро Киева задержали мужчину с рюкзаком, начиненным взрывчаткой

    (обновлено: )18201
    Мужчина был задержан на столичной станции "Житомирская" рано утром. В рюкзаке у мужчины оказались тротиловая шашка (100 граммов), пластид (100 граммов), запалы и детонаторы.
    В метро Киева задержали мужчину со взрывчаткой
    пресс-служба Нацполиции Киева

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Рано утром 22 марта в киевском метрополитене полицейские задержали мужчину со взрывчаткой. Подозрительного пассажира заметили на станции метро "Житомирская". В рюкзаке у мужчины оказались тротиловая шашка (100 граммов), пластид (100 граммов), запалы и детонаторы.

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    "Изъятого достаточно, чтобы уничтожить, например, троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей", — сообщил начальник киевского главка полиции Андрей Крищенко.

    Задержанный — 27 летний уроженец Волынской области. В последнее время мужчина жил в столице. Утром 22 марта гражданин направлялся в центр города.

    Изъятые предметы направлены на экспертизу. С гражданином работают сотрудники Службы безопасности Украины.

    20 марта украинский депутат Антон Геращенко опубликовал документы из Генеральной прокуратуры о просьбе в Верховную Раду о согласии на привлечение Надежды Савченко к уголовной ответственности и на ее задержание. В настоящее время на Савченко распространяется депутатская неприкосновенность.

    В документах говорится, что она совершала тяжкие и особо тяжкие преступления. В частности, речь идет о том, что она якобы вступила в сговор с рядом лиц, включая лидера ДНР Захарченко, для насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.

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