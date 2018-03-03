В Одессе задержали мужчину с патронами и взрывчаткой

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Одесские правоохранители задержали мужчину, у которого обнаружили шесть патронов к автомату Калашникова, а также имитационное средство военного назначения, содержащее тротил с электродетонатором, сообщает пресс-служба областной полиции.

Мужчина был задержан на улице Решельевской.

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От объяснений по поводу происхождения и назначения выявленных у него запрещенных предметов задержанный отказался.

Для выяснения обстоятельств происшествия его доставили в Приморский отдел полиции. Взрывоопасные предметы изъяты.

Ранее обнаружили обезглавленное тело молодой женщины 1989 года в квартире на Средней улице в Одессе.