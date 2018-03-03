наверх
03.03.201813:25
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Одессе задержали мужчину с патронами и взрывчаткой

    20
    Мужчина с шестью патронами к АК и имитационным средством военного назначения, которое содержало тротил с электродетонатором, был задержан на улице Решельевской в Одессе.
    Изъятие патронов у мужчины в Одессе
    od.npu.gov.ua

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Одесские правоохранители задержали мужчину, у которого обнаружили шесть патронов к автомату Калашникова, а также имитационное средство военного назначения, содержащее тротил с электродетонатором, сообщает пресс-служба областной полиции.

    Мужчина был задержан на улице Решельевской.

    Смотрите также: Новая кровь под Радой. Штурм палаточного городка и задержания

    От объяснений по поводу происхождения и назначения выявленных у него запрещенных предметов задержанный отказался.

    Для выяснения обстоятельств происшествия его доставили в Приморский отдел полиции. Взрывоопасные предметы изъяты. 

    Ранее обнаружили обезглавленное тело молодой женщины 1989 года в квартире на Средней улице в Одессе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация в палаточном городке возле Рады 3 марта
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Газокомпрессорная станция
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Уборка снега в Киеве
    Украина остановилась в снежных заносах