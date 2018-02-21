Перед допросом Порошенко в суде ищут взрывчатку

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В Киеве в Оболонском районном суде в среду должен состоятся допрос президента Петра Порошенко, который выступит в качестве свидетеля по делу о госизмене Виктора Януковича.

В связи с приездом главы государства в Оболонском райсуде Киева усилены меры безопасности. Саперы с миноискателями проверяют наличие взрывчатых веществ, рядом замечены правоохранители с собаками.

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Желающие попасть на заседание проходят через рамку металлоискателя.

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