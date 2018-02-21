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    Перед допросом Порошенко в суде ищут взрывчатку

    Тема:

    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича (738)

    (обновлено: )51
    Уже ранним утром возле Оболонского райсуда Киева собралась очередь из желающих попасть на судебное заседание с участием президента Украины. Им приходится проходит личный досмотр, саперы осматривают суд и прилегающие территории.
    Видео Страна.ua

    В Киеве в Оболонском районном суде в среду должен состоятся допрос президента Петра Порошенко, который выступит в качестве свидетеля по делу о госизмене Виктора Януковича.

    В связи с приездом главы государства в Оболонском райсуде Киева усилены меры безопасности. Саперы с миноискателями проверяют наличие взрывчатых веществ, рядом замечены правоохранители с собаками.

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    Желающие попасть на заседание проходят через рамку металлоискателя.

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