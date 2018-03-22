Шкиряк: задержанный со взрывчаткой в метро Киева - член партии Саакашвили

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Мужчина, задержанный в метро Киева со взрывчаткой, оказался участником "Руха новых сил".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

По его данным, задержанный — Тарас Гресик, 1990 г.р., активный участник созданной Михаилом Саакашвили партии "Рух новых сил".

Зорян Шкиряк, facebook Пост Зоряна Шкиряка

Напомним, рано утром 22 марта в киевском метрополитене полицейские задержали мужчину со взрывчаткой.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Генпрокуратура приостановила досудебное расследование дела против экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в связи с направлением запроса в Нидерланды о предоставлении международно-правовой помощи. Заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что ГП Украины направила запрос в Нидерланды, в котором просит получить образцы голоса Саакашвили для расследования уголовного дела.