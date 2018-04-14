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    Путин резко отреагировал на удары коалиции по Сирии

    Тема:

    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (107)

    (обновлено: )2248158
    Глава российского государства Владимир Путин заявил, что своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. США своими действиями в Сирии еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу, несут страдания мирному населению, а также провоцируют новую волну беженцев, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    SAUL LOEB / AFP
    "Трамп приказал бомбить". США и их союзники ударили по Сирии

    "Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

    Путин также заявил, что США и их союзники нанесли удар по военным и гражданским объектам в Сирии в нарушение устава ООН и международного права.

    "Четырнадцатого апреля США при поддержке своих союзников нанесли ракетный удар по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом", — заявил он.

    Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 по Киеву до 5.10 по Киеву самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

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