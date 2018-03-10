Символ либерального порядка - Евросоюз - находится в эпицентре антилиберальной контрреволюции глобального масштаба, и надежды на его реформирование в нынешнем виде весьма иллюзорны в контексте построения жесткого новейшего мирового порядка.
По информации СМИ, миллионное по счету венгерское гражданство на днях было присвоено 36-летнему сербскому фермеру - венгру по происхождению. Венгерская диаспорана парламентских выборах 2014 года поддержала действующего премьер-министра.
Малоприятные для нас круги по европейской "воде", вызванные языковыми новациями в законе "Об образовании", продолжают расширяются. Венгрия предупредила Украину о недопустимости безответственных шагов в сфере религии.
Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его страна опирается на позицию Евросоюза, который твердо стоит на заявлениях о том, что уровень прав меньшинств, который уже достигнут и предоставленный, не может быть уменьшен.
В ходе встречи с Петром Порошенко премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул приверженность его страны поддержанию энергетического сотрудничества с Украиной, которое включает совместную борьбу двух стран против газопровода "Северный поток-2".
Политический аналитик Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко в эфире Голоса Столицы заявил, что и Будапешт, и Брюссель будут использовать результаты референдума по беженцам в своих целях.
Венгерский президент Виктор Орбан заявил, что европейским политикам стоит принять во внимание результаты референдума по поводу квот Евросоюза по расселению беженцев и "не навязывать Венгрии свою волю".
Жалобу в OLAF на премьер-министра страны подал европарламентарий от Венгрии Джавор Бенедек. В районе, где была построена железная дорога, расположена собственность премьер-министра Венгрии Виктора Орбан, его семьи и деловых партнеров.
Как отметил Виктор Орбан, он намерен высказать несогласие по поводу продления санкций против РФ, однако не будет использовать право вето, так как "вето — это атомная бомба, ее хорошо иметь, но не использовать".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Символ либерального порядка - Евросоюз - находится в эпицентре антилиберальной контрреволюции глобального масштаба, и надежды на его реформирование в нынешнем виде весьма иллюзорны в контексте построения жесткого новейшего мирового порядка.