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    Виктор Орбан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 40
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    Саммит ЕС в Брюсселе
    Эксперты констатируют мировой упадок либерализма
    18:52 04.03.2018
    11617
    Символ либерального порядка - Евросоюз - находится в эпицентре антилиберальной контрреволюции глобального масштаба, и надежды на его реформирование в нынешнем виде весьма иллюзорны в контексте построения жесткого новейшего мирового порядка.
    Митинг сторонников Евросоюза в Риме
    Daily Express: выборы, которые потревожат ЕС в 2018 году
    08:30 08.01.2018
    676
    Не за горами важнейшие для Европы и даже всего мира выборы. Их всего шесть, однако, от результатов этих голосований зависит то, как будет развиваться дальнейшая всемирная история и экономика.
    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
    Премьер Венгрии резко высказался о мусульманских беженцах
    05:52 08.01.2018
    419Мигранты штурмуют ЕС
    По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в его стране не считают мигрантов мусульманскими беженцами, они рассматриваются как мусульманские захватчики.
    Венгерская граница
    Венгрия выдала миллион паспортов этническим венграм за рубежом
    09:07 19.12.2017
    260Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По информации СМИ, миллионное по счету венгерское гражданство на днях было присвоено 36-летнему сербскому фермеру - венгру по происхождению. Венгерская диаспорана парламентских выборах 2014 года поддержала действующего премьер-министра.
    Флаг Венгрии
    Будапешт ждет от Киева ответственности
    17:36 17.11.2017
    845Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Малоприятные для нас круги по европейской "воде", вызванные языковыми новациями в законе "Об образовании", продолжают расширяются. Венгрия предупредила Украину о недопустимости безответственных шагов в сфере религии.
    Флаг Венгрии
    Закон об образовании. Венгрия грозит "давить" на Киев - СМИ
    14:40 13.11.2017
    237Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его страна опирается на позицию Евросоюза, который твердо стоит на заявлениях о том, что уровень прав меньшинств, который уже достигнут и предоставленный, не может быть уменьшен.
    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
    Премьер Венгрии пообещал венграм Карпатского бассейна "великую эпоху"
    11:46 13.10.2017
    1160Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Виктор Орбан призвал румынских, словацких, сербских и украинских граждан строить хорошие отношения с такой великой страной, как Венгрия. Он обещает "защитить права" заграничных венгров.
    Президент Польши Анджей Дуда
    Глава Минюста Польши посоветовал президенту брать пример с Орбана
    17:59 30.07.2017
    293
    Министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зебро прокомментировал решение главы государства ветировать законы о Верховном суде и Национальном судебном совете.
    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
    Премьер Венгрии назвал Сороса врагом евро и спекулянтом
    18:17 26.04.2017
    188
    По мнению премьера Венгрии, Джордж Сорос через подконтрольные ему неправительственные организации пытается завозить в ЕС до 1 миллиона беженцев ежегодно.
    Президент Украины Петр Порошенко и премьер Венгрии Виктор Орбан
    Порошенко и Орбан обсудили двойное гражданство для этнических венгров - СМИ
    18:10 30.03.2017
    418
    В ходе встречи с Петром Порошенко премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул приверженность его страны поддержанию энергетического сотрудничества с Украиной, которое включает совместную борьбу двух стран против газопровода "Северный поток-2".
    Президент Украины Петр Порошенко и премьер Венгрии Виктор Орбан
    Порошенко выразил Орбану обеспокоенность призывами к созданию автономий
    12:21 30.03.2017
    767
    Премьером Венгрии Виктор Орбан отметил поддержку территориальной целостности Украины и предоставления украинцам безвизового режима с ЕС, сообщили в пресс-службе президента Петра Порошенко.
    Шенгенская виза - заграничные паспорта РФ
    Венгрия отменит плату за национальные визы для украинцев - Кабмин
    16:06 24.11.2016
    262Европа открывает для украинцев свои границы
    В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Венгрия может рассчитывать на поддержку Киева, в случае такой необходимости.
    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
    Премьер Венгрии выступил против "советизации" ЕС
    06:43 24.10.2016
    1564Мигранты штурмуют ЕС
    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна "не может позволить Европе обрезать корни, которые сделали ее великой и помогли пережить подавление Советами".
    Андрей Видишенко
    Венгрия не боится эскалации отношений с ЕС - эксперт
    12:22 04.10.2016
    665
    Политический аналитик Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко в эфире Голоса Столицы заявил, что и Будапешт, и Брюссель будут использовать результаты референдума по беженцам в своих целях.
    Президент Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
    Президент Венгрии прокомментировал результаты референдума в стране
    00:16 03.10.2016
    571Мигранты штурмуют ЕС
    Венгерский президент Виктор Орбан заявил, что европейским политикам стоит принять во внимание результаты референдума по поводу квот Евросоюза по расселению беженцев и "не навязывать Венгрии свою волю".
    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
    Ситуация с включением Украины в ЕС за два года не изменилась – премьер Венгрии
    19:29 06.09.2016
    786Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    По мнению венгерского премьера, за прошедшие два года вместо позитивных подвижек в деле Украины произошли вещи, которые не должны были произойти - например, референдум в Нидерландах.
    Флаги Евросоюза
    Евросоюз начинает расследование растраты 2 млн евро в Венгрии
    05:56 20.06.2016
    224
    Жалобу в OLAF на премьер-министра страны подал европарламентарий от Венгрии Джавор Бенедек. В районе, где была построена железная дорога, расположена собственность премьер-министра Венгрии Виктора Орбан, его семьи и деловых партнеров.
    Жан-Клод Юнкер, Петр Порошенко и Дональд Туск в Брюсселе
    Визит Порошенко в Брюссель: переговоры по безвизовому режиму 
    14:48 17.03.2016
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    Президент Украины Петр Порошенко 17 марта находится с рабочим визитом в Брюсселе, где провел ряд встреч и переговоров с европейскими лидерами. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
    Автоматического продления санкций против РФ не будет - премьер Венгрии
    11:24 29.02.2016
    1262Новые санкции в отношении России.
    К какому бы решению в ЕС ни пришли, ему должен предшествовать "спокойный и объективный" анализ вопроса Минских договоренностей, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
    Итоговое решение по санкциям против РФ зависит от Германии - Орбан
    16:30 23.11.2015
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    Как отметил Виктор Орбан, он намерен высказать несогласие по поводу продления санкций против РФ, однако не будет использовать право вето, так как "вето — это атомная бомба, ее хорошо иметь, но не использовать".
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    Эксперты констатируют мировой упадок либерализма
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    11617
    Символ либерального порядка - Евросоюз - находится в эпицентре антилиберальной контрреволюции глобального масштаба, и надежды на его реформирование в нынешнем виде весьма иллюзорны в контексте построения жесткого новейшего мирового порядка.
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