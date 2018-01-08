Daily Express: выборы, которые потревожат ЕС в 2018 году

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Европа только начинает осмыслять итоги эпохальных выборов 2017 года, однако всего шесть голосований на континенте, могут заставить лидеров Европейского Союза понервничать в новом году, пишет Ребекка Перринг в статье для Daily Express. УНИАН Европейские реверансы посреди киевской грязи

"В этом году может вернуться к власти скандально известный итальянский лидер Сильвио Берлускони, а российский президент Владимир Путин и венгерский премьер-министр Виктор Орбан, по-видимому, будут переизбраны на очередной срок. Кроме того Европейский Союз тревожат выборы в Чехии на фоне растущих опасений, что эта страна присоединится к двум другим мятежным странам Центральной Европы — Венгрии и Польше — и также пойдет на прямой конфликт с блоком", — говорится в публикации.

Президентские выборы в Чехии — 12-13 января

"Действующий президент Чехии — резкий в высказываниях Милош Земан — рассчитывает добиться нового срока. Чешский лидер угрожает влиянию ЕС в своей стране. Такой же угрозой может стать — если сумеет сформировать стабильное правительство — и премьер-министр Андрей Бабиш, которого иногда называют чешским Дональдом Трампом", — продолжает автор статьи.

"Бабиш обещал управлять Чехией "как семейной фирмой". С президентом США Дональдом Трампом его сравнивают из-за предпринимательского прошлого и выпадов против истеблишмента. Его победа на выборах стала ударом для Евросоюза, потому что в ходе избирательной кампании он выступал против миграционной политики и против вступления в еврозону", — пишет Ребекка Перринг.

Недавно г-н Земан сделал заявление, в котором, вслед за рядом других восточноевропейских лидеров — и в частности за венгерским премьер-министром Виктором Орбаном — увязал приток иммигрантов с Ближнего Востока с ростом террористической угрозы в Европе, напоминает журналистка.

Парламентские выборы в Италии — 4 марта

"Как показывают опросы, евроскептическое Движение пяти звезд стабильно обгоняет прочие партии. Его поддерживают около 28%, Демократическую партию — 24%, партию "Вперед, Италия" — 15%. Однако новое законодательство о выборах, поощряющее предвыборное создание коалиций, подразумевает, что главной политической силой в итоге станет правоцентристский блок г-на Берлускони, хотя четкого парламентского большинства он и не получит", — говорится в статье.

"Ранее правый блок четырехкратного премьер-министра добился громкой политической победы на региональных выборах в Сицилии. Г-н Берлускони активно агитировал на этих выборах за кандидата от правой коалиции Нелло Музумечи, который пользовался поддержкой партии скандально известного бывшего итальянского лидера "Вперед, Италия", а также партий "Северная лига" и "Братья Италии", — пишет Ребекка Перринг.

Региональные сицилийские выборы, на которых с большим отрывом победил кандидат г-на Берлускони, многими воспринимались как генеральная репетиция предстоящих в мае общенациональных выборов, отмечает автор публикации.

"При этом г-н Берлускони в 2014 году пережил громкий развод, за которым последовало несколько секс-скандалов. Вдобавок сейчас он добивается в Европейском суде по правам человека отмены судебного приговора от 2013 года, по которому он был признан виновным в налоговом мошенничестве и ему было запрещено занимать государственные должности. Если решение будет отменено, в следующем году он сможет выставить свою кандидатуру на выборы", — пишет журналистка.

"Г-ну Берлускони также предстоит суд по делу о предполагаемом подкупе свидетелей. Как утверждается, он платил им, чтобы они скрывали информацию в связи с выдвигавшимися в его адрес обвинениями в том, что он платил за секс с молодыми женщинами. Ранее, в ходе еще одного связанного с этой историей дела, с него были сняты обвинения в сексуальных контактах с девушкой, которой не исполнилось 18 лет. Г-н Берлускони отрицает, что он виновен в чем-либо", — говорится в статье.

Российские выборы — 18 марта

"Российский президент Владимир Путин, находящийся у власти в разном качестве уже почти 18 лет, как ожидается, получит подавляющее большинство голосов. По данным независимой социологической службы "Левада-Центр", его рейтинг продолжает превышать 80%", — пишет Ребекка Перринг.

Венгерские выборы — весна 2018 года

"Эксцентричный Виктор Орбан, остающийся бельмом на глазу у таких лидеров Европейского Союза, как Ангела Меркель, твердо намерен снова победить на выборах. Однако ему придется побороться за победу с ультраправой партией "Йоббик", которая после своих попыток избавиться от экстремистской репутации стала восприниматься как наиболее серьезный противник "Фидес" — венгерской правящей партии", — продолжает журналистка.

Впрочем, "Йоббику" сейчас угрожает снятие с выборов из-за штрафа, наложенного за нелегальное финансирование избирательной кампании, говорится в статье.

Парламентские выборы в Швеции — 9 сентября

"Стефан Левен продолжает надеяться, что его Социал-демократическая партия победит и обеспечит ему очередной срок на посту премьер-министра. Однако, по данным опросов, ее партнеры по коалиции из Партии зеленых не пользуются популярностью, и это означает, что Левену, возможно, придется заключать союз с консерваторами из Умеренной партии", — пишет Ребекка Перринг.

"Тем временем, антиимигрантская партия "Шведские демократы", усилившая свои позиции по итогам выборов 2014 года, продолжает набирать поддержку. Судя по последним опросам общественного мнения, она может получить на выборах 15-16%, — притом, что в 2014 году она получила только 13%", — говорится в статье.

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Местные выборы в Польше — конец 2018 года

"Это голосование состоится спустя почти год после того, как Европейская комиссия пригрозила лишить Варшаву права голоса из-за реформ польской судебной системы. Сейчас Польша находится в конфликте с Брюсселем, считающим электоральные реформы, которые увеличивают контроль польского правительства над судами, угрозой демократии", — продолжает автор статьи.

"Европейская комиссия дала польской партии "Право и справедливость" три месяца на отмену ее реформ. Тем не менее, Польша не поддается давлению и сохраняет уверенность в том, что ее союзники и единомышленники — такие, как Венгрия, — наложат вето на этот шаг и не позволят лишить ее права голоса в рамках блока", — пишет Ребекка Перринг.