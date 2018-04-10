Небоженко: у Киева есть все шансы наломать дров в отношениях с Будапештом

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о "исторической победе" возглавляемой им правящей коалиции на прошедших в стране в воскресенье парламентских выборах.

Согласно последним данным, обнародованным избиркомом после подсчета почти 98,9% голосов, правящая коалиция, в состав которой входит партия "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" под руководством Виктора Орбана, получает 133 из 199 депутатских мандатов в парламенте. Так, коалиция обеспечила себе 91 из 106 мест в одномандатных избирательных округах, а 42 из 93 мест по территориальным округам.

На втором месте финишировала крайне правая партия "Йоббик" с 26 местами в парламенте. Еще 20 мест получают венгерские социалисты.

Таким образом, правящая коалиция получает две трети мест в парламенте, что даст ей возможность без поддержки других политических сил принимать законы, утверждать премьер-министра страны и, если это потребуется, вносить изменения в конституцию.

"Виктор Орбан достаточно опытный политик, и одно дело воинственная риторика — антиевропейская, националистическая и антиукраинская на выборах, другое дело — спокойное пятилетие, тем более он получил конституционное большинство. Его задача — разгромить крайне правых националистов и чахоточных левых. Поэтому он, скорее всего не будет актуализировать тему с Украиной, потому что "Йоббик" и ему подобные националистические организации здесь лучше держатся, чем Орбан", — сказал РИА Новости Украина политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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По мнению политолога, Орбан сейчас не сможет остро ставить вопрос о национальном венгерском меньшинстве в Украине, поскольку в этом случае необходимо будет поднимать вопрос о венграх в Румынии.

"Победивший Орбан не сможет обострять отношения с Украиной по поводу венгерского меньшинства в Закарпатье, потому что тогда Будапештская оппозиция скажет ему, давайте сначала займемся более острым вопросом — огромное венгерское меньшинство в Румынии. А эта проблема — рана Венгрии, поскольку по Трианонскому договору часть венгерской территории оказалась на территории Румынии, мы все-таки к этому не причастны. Поэтому он, скорее всего, не будет актуализировать тему Украины, чтобы не возникали вопросы, почему он не занимается Венгерской Трансильванией, а занимается несколькими десятками тысяч венгров в Закарпатье, которые прекрасно живут, прекрасно себя чувствуют, и особой проблемы нет. Кроме того, если Орбан будет актуализировать проблему венгров Закарпатья, он таким образом даст повод более националистическим правым организациям, типа “Йоббика", — пояснил Небоженко.

Если украинский МИД не наделает каких-то глупостей, если Верховная Рада не примет какие-то жесточайшие антивенгерские законы, то, полагает политолог, навряд ли стоит ожидать обострения украинско-венгерских отношений.

"Нужно идти на какой —то компромисс, а сам Орбан получил все, что мог — конституционное большинство — и ему, в общем-то, не нужно "включать национализм". Он исчерпал пропагандистский эффект от ошибок Украины, и дальше усиливать его нельзя, поскольку он не может ставить вопрос только об Украине, не думая о Румынии, Польше и Словакии. Орбан — неглупый человек, поэтому я думаю, что на этом все закончится, если наши местные националисты по своей душевной простоте не наломают дров", — заключил Небоженко.