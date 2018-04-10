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    Небоженко: у Киева есть все шансы наломать дров в отношениях с Будапештом

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    Орбан исчерпал пропагандистский эффект от ошибок Украины, выиграл выборы, и ему больше не нужно "включать национализм", поэтому украинско-венгерские отношения наладятся, если украинские националисты не наломают дров, считает политолог Виктор Небоженко.
    Директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о "исторической победе" возглавляемой им правящей коалиции на прошедших в стране в воскресенье парламентских выборах.

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    Согласно последним данным, обнародованным избиркомом после подсчета почти 98,9% голосов, правящая коалиция, в состав которой входит партия "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" под руководством Виктора Орбана, получает 133 из 199 депутатских мандатов в парламенте. Так, коалиция обеспечила себе 91 из 106 мест в одномандатных избирательных округах, а 42 из 93 мест по территориальным округам.

    На втором месте финишировала крайне правая партия "Йоббик" с 26 местами в парламенте. Еще 20 мест получают венгерские социалисты. 

    Таким образом, правящая коалиция получает две трети мест в парламенте, что даст ей возможность без поддержки других политических сил принимать законы, утверждать премьер-министра страны и, если это потребуется, вносить изменения в конституцию. 

    "Виктор Орбан достаточно опытный политик, и одно дело воинственная риторика — антиевропейская, националистическая и антиукраинская на выборах, другое дело — спокойное пятилетие, тем более он получил конституционное большинство. Его задача — разгромить крайне правых националистов и чахоточных левых. Поэтому он, скорее всего не будет актуализировать тему с Украиной, потому что "Йоббик" и ему подобные националистические организации здесь лучше держатся, чем Орбан", — сказал РИА Новости Украина политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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    По мнению политолога, Орбан сейчас не сможет остро ставить вопрос о национальном венгерском меньшинстве в Украине, поскольку в этом случае необходимо будет поднимать вопрос о венграх в Румынии.

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    "Победивший Орбан не сможет обострять отношения с Украиной по поводу венгерского меньшинства в Закарпатье, потому что тогда Будапештская оппозиция скажет ему, давайте сначала займемся более острым вопросом — огромное венгерское меньшинство в Румынии. А эта проблема — рана Венгрии, поскольку по Трианонскому договору часть венгерской территории оказалась на территории Румынии, мы все-таки к этому не причастны. Поэтому он, скорее всего, не будет актуализировать тему Украины, чтобы не возникали вопросы, почему он не занимается Венгерской Трансильванией, а занимается несколькими десятками тысяч венгров в Закарпатье, которые прекрасно живут, прекрасно себя чувствуют, и особой проблемы нет. Кроме того, если Орбан будет актуализировать проблему венгров Закарпатья, он таким образом даст повод более националистическим правым организациям, типа “Йоббика", — пояснил Небоженко. 

    Если украинский МИД не наделает каких-то глупостей, если Верховная Рада не примет какие-то жесточайшие антивенгерские законы, то, полагает политолог, навряд ли стоит ожидать обострения украинско-венгерских отношений. 

    "Нужно идти на какой —то компромисс, а сам Орбан получил все, что мог — конституционное большинство — и ему, в общем-то, не нужно "включать национализм". Он исчерпал пропагандистский эффект от ошибок Украины, и дальше усиливать его нельзя, поскольку он не может ставить  вопрос только об Украине, не думая о Румынии, Польше и Словакии. Орбан — неглупый человек, поэтому я думаю, что на этом все закончится, если наши местные националисты по своей душевной простоте не наломают дров", — заключил Небоженко.

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