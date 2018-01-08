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    Премьер Венгрии резко высказался о мусульманских беженцах

    Тема:

    Мигранты штурмуют ЕС (661)

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    По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в его стране не считают мигрантов мусульманскими беженцами, они рассматриваются как мусульманские захватчики.
    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал прибывающих в ЕС беженцев "мусульманскими захватчиками" и заявил, что его страна не намерена в будущем принимать мигрантов. По мнению главы венгерского правительства, приток мусульманского населения приведет к появлению "параллельных сообществ" внутри государства.

    Мигранты в ЕС
    REUTERS Yannis Kolesidis/Pool
    ЕС уже любыми путями избавляется от мигрантов

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    "Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков", — сказал Орбан изданию Welt.

    Он также призвал лидеров ведущих европейских государств проявлять уважение к Венгрии. По его словам, многие страны Евросоюза обвиняют венгерских властей в том, что Будапешт получает средства из Фонда сплоченности ЕС, однако отказывается принимать беженцев. Однако Орбан отметил, что выделение денег Венгрии из этой структуры никак не связано с вопросом беженцев в связи с тем, что есть "справедливый баланс", так как венгерская сторона открыла свой рынок для свободной конкуренции.

    В конце прошлого года Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Венгрии, Польши и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы по релокации мигрантов.

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