Итоги выборов в Венгрии. Опрос экспертов: чего ожидать Украине?

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В Венгрии на парламентских выборах побеждает правящая коалиция во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, по предварительным данным она получит две трети депутатских мандатов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил об "исторической победе" возглавляемой им правящей коалиции на прошедших в стране в воскресенье парламентских выборах.

Орбан заявил своим сторонникам, что результаты выборов дают венграм "возможность защитить себя и защитить Венгрию".

Согласно последним данным, обнародованным избиркомом после подсчета почти 98,9% голосов, правящая коалиция, в состав которой входит партия "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" под руководством Орбана, получает 133 из 199 депутатских мандатов в парламенте. Таким образом, правящая коалиция получает две трети мест в парламенте, что даст ей возможность без поддержки других политических сил принимать законы, утверждать премьер-министра страны и, если это потребуется, вносить изменения в конституцию.

На втором месте финишировала крайне правая партия "Йоббик" с 26 местами в парламенте. Еще 20 мест получают венгерские социалисты.

Стоит отметить, что "Йоббик" на этих выборах достигла очередного исторического максимума и имеет все шансы стать главной оппозиционной силой в Венгрии. Впрочем, "Йоббик" собрал значительно меньше голосов, чем ожидал, не взяв ни одного округа на севере страны, хотя всерьез рассчитывал на победу в нескольких из них.

Эскалация конфликта с Украиной

В последнее время дипломатический конфликт между Венгрией и Украиной вокруг вопроса о языках обучения только набирал обороты, ни о каком компромиссе речь даже не шла.

Украинский закон "Об образовании" вызвал резкую критику ряда стран, в частности, Венгрии. По мнению официального языковая статья этого закона нарушает права человека и нацменьшинств, а также Соглашение об ассоциации с ЕС.

Поскольку украинская сторона игнорирует критику Венгрии и не намерена идти на смягчение конфликта и поиск компромиссного решения, Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО.

В марте Венгрия потребовала от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и внести в него изменения. Если Украина отвергнет замечания, Будапешт грозит блокировать важные для Киева встречи на уровне ЕС и НАТО.

Кроме того Венгрия требовала, чтобы Украина отказалась от законодательных норм по дубляжу спектаклей и газет нацменшин на украинский язык. Будапешт пообещал выступить против этих мер с той же настойчивостью, что и против закона об образовании.

Венгры рассматривают зарубежную венгерскую общину как часть своего этноса и своей политической системы. Поскольку в ЕС не запрещено наличие двойного гражданства, то, по сути, они паспортизовали эту общину — она принимает участие и в венгерских выборах, на нее распространяется влияние венгерских политических партий. По сути система образования в венгроязычных районах в Украине работает на подготовку абитуриентов для венгерских вузов и рабочей силы для венгерской экономики.

Политологи отмечали, что Венгрия выбрала подобную риторику с Украиной и пошла на обострение отношений с прицелом на предстоящие парламентские выборы.

Лишь бы украинский МИД не наломал дров

Сейчас, после победы "ФИДЕС", Орбан исчерпал пропагандистский эффект от ошибок Украины, выиграл выборы, и ему больше не нужно "включать национализм", считает политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Виктор Орбан достаточно опытный политик, и одно дело воинственная риторика — антиевропейская, националистическая и антиукраинская на выборах, другое дело — спокойное пятилетие, тем более он получил конституционное большинство. Его задача — разгромить крайне правых националистов и чахоточных левых. Поэтому он, скорее всего не будет актуализировать тему с Украиной, потому что "Йоббик" и ему подобные националистические организации здесь лучше держатся, чем Орбан", — сказал РИА Новости Украина Виктор Небоженко.

Если украинский МИД не наделает каких-то глупостей, если Верховная Рада не примет какие-то жесточайшие антивенгерские законы, то, полагает политолог, навряд ли стоит ожидать обострения украинско-венгерских отношений.

"Нужно идти на какой —то компромисс, а сам Орбан получил все, что мог — конституционное большинство — и ему, в общем-то, не нужно "включать национализм". Он исчерпал пропагандистский эффект от ошибок Украины, и дальше усиливать его нельзя, поскольку он не может ставить вопрос только об Украине, не думая о Румынии, Польше и Словакии. Орбан — не глупый человек, поэтому я думаю, что на этом все закончится, если наши местные националисты по своей душевной простоте не наломают дров", — считает Небоженко.

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Все только начинается

Украинские представители власти должны понимать, что уже к середине весны, когда Виктор Обран с новой энергией возьмется за реализацию внешней политики Венгрии, у Украины возникнут дополнительные проблемы, считает политолог, информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"Кризис, в котором находятся сейчас украинско-венгерские отношения будет продолжаться. Орбан, уверенно победив, получил хорошие внутренние рычаги для усиления своей позиции, и для дальнейшего продвижения своей линии. Эта, собственно, венгерская линия агрессивна с украинской точки зрения. Венгрия — это страна, которая задолго до Орбана была известна тем, что огромное внимание уделяет венграм, живущим за пределами страны", — сказал РИА Новости Украина Рудяков.

По мнению политолога, в данном случае позиции Орбана усилились как внутри страны, так и в отношениях Будапешта с Брюсселем.

"Будет меньше критики и больше свободы в каких-то действиях и в демонстрации каких-то своих желаний и устремлений. А для Украины это означает, что, во-первых, не прекратится та практика, которую Будапешт уже успешно для себя применяет в отношении Киева. Это и блокировка международных проектов, в которых участвует Будапешт и которые связаны с Киевом, например такие, как заседание комиссии Украина-НАТО. Кроме того, в тех или иных формах будут активизированы требования Будапешта к Киеву по защите, по крайней мере, образовательных прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Есть информация, что за политическую силу Орбана очень активно голосовали венгры за пределами Венгрии (по Закарпатью называлась цифра, что 95% проживающих там венгров имеют венгерские паспорта, кроме того венгров много в Словакии, Румынии и других странах), и теперь поскольку они за него так дружно проголосовали, я думаю, что будут предприняты какие-то шаги в знак символической благодарности. А в каждой венгерской диаспоре в каждой из этих стран у Будапешта есть обещания, обязательства, рычаги воздействия, в том числе такие, которые идут вразрез с интересами правительств тех стран, в которых венгерские общины являются меньшинством. Поэтому я думаю, что наши руководители должны поздравлять господина Орбана с победой, но при этом понимать, что уже к середине весны, когда он с новой энергией возьмется за реализацию внешней политики государства, у Украины возникнут дополнительные проблемы", — считает Павел Рудяков.

Отношения с ЕС

Немаловажную роль в победе на выборах сыграл политический талант Виктора Орбана, его умение общаться с народом, чувствовать социальные нужды простого человека и использовать это знание для собственной популярности.

"Вся орбановская антииммигрантская политика на этом построена. Причем премьер выступает не только против ЕС, но и против международного капитала, против политики ООН в отношении беженцев. Правда, как правило, эта его риторика в основном предназначена для внутреннего употребления и не трансформируется в реальные дела. Со стороны кажется, что венгры выбирают антизападного, анти-европейского лидера. Но он послушно проводит политику ЕС, ссориться с которым – значит потерять гигантские субсидии", — рассказал в беседе со Sputnik политолог, директора Центра социальной политики Будапештского университета Корвинус Пал Тамаш.

По мнению политолога результаты парламентских выборов в Венгрии никак не повлияют на позицию страны в рамках ЕС.

"Евросоюз будет и дальше терпеть заявления венгерского лидера, он нужен Брюсселю для солидарного голосования, например, по вопросу наложения на страну-нарушителя штрафных мер. Интересно, что Польша и Венгрия договорились взаимно защищать друг друга в рамках союза. К примеру, статья 7 Лиссабонского договора предусматривает применение внутренних санкций против страны ЕС за нарушения фундаментальных прав европейских граждан в форме приостановки ее права голоса в Совете ЕС. Такие обвинения уже сформулированы в отношении Польши. Венгрия заявила, что она не проголосует "за", а решение должно быть принято единогласно. Но если речь заходит о самых принципиальных общеевропейских вопросах, то венгерская политика абсолютно лояльна к ЕС и НАТО”, — заключил Тамаш.