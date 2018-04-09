"Зарубежные венгры" гарантировали победу правящей партии Венгрии - СМИ

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в короткой речи в ночь на понедельник объявил о своей победе на выборах и отметил участие в них "зарубежных венгров, "которые помогли защитить родину", сообщает издание HVG.

По итогам парламентских выборов в Венгрии правящая партия "Фидес" получила конституционное большинство. Второе место заняла ультраправая партия "Йоббик", придерживающаяся националистических взглядов.

"Представители венгерской общины за рубежом голосовали преимущественно за партию власти; без их поддержки "Фидес" вероятнее всего не получил бы конституционное большинство", — цитирует "Европейская правда" слова из материала HVG.

Отдельно Орбан поблагодарил власти Польши за поддержку перед выборами.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 8 апреля при крайне высокой явке, на некоторых участках голосование продолжалось несколько часов после запланированного закрытия.