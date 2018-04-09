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    "Зарубежные венгры" гарантировали победу правящей партии Венгрии - СМИ

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    Венгерские СМИ цитируют благодарность премьера Орбана в адрес "зарубежных венгром" и отмечают, что без их голосов партия "Фидес" не смогла бы получить подавляющее большинство в новом парламенте.
    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отвечает на вопросы журналистов в Будапеште в день парламентских выборов в Венгрии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в короткой речи в ночь на понедельник объявил о своей победе на выборах и отметил участие в них "зарубежных венгров, "которые помогли защитить родину", сообщает издание HVG.

    Флаг Украины
    УНИАН
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    По итогам парламентских выборов в Венгрии правящая партия "Фидес" получила конституционное большинство. Второе место заняла ультраправая партия "Йоббик", придерживающаяся националистических взглядов.

    "Представители венгерской общины за рубежом голосовали преимущественно за партию власти; без их поддержки "Фидес" вероятнее всего не получил бы конституционное большинство", — цитирует "Европейская правда" слова из материала HVG.

    Отдельно Орбан поблагодарил власти Польши за поддержку перед выборами.

    Парламентские выборы в Венгрии состоялись 8 апреля при крайне высокой явке, на некоторых участках голосование продолжалось несколько часов после запланированного закрытия.

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