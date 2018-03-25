Новый закон разрушает всю систему образования - община венгров

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В Министерстве образования нет человека, который бы мог напрямую общаться с венгерской педагогической общественностью в Закарпатской области, в министерстве никто не говорит по венгерски, заявил заместитель председателя Киевского общества венгров Тибор Томпа.

"Министерство образования, соответствующие органы не консультируются с венгерской общиной, а не консультировались с ним перед принятием этого закона (новой редакции Закона Украины "Об образовании" — ред). Я считаю, в первую очередь нужно общаться, наладить взаимоотношения с венгерской общиной, с гражданами Украины, с соответствующими специалистами, педагогами на Закарпатье, в Киеве. Это удивительно, что в Минобразования, насколько мне известно, нет ни одного человека, который бы владел венгерском языке или имела прямые контакты с венгерской педагогической общественностью на Закарпатье", — сказал Томпа в эфире "Громадского радио".

По его словам, венгерская община считает, что принятый новый закон об образовании "является ассимилятивным и приведет к разрушению всей образовательной программы, учреждений, которыми владеют венгры.

"Я хотел бы подчеркнуть, почему венгры в этом плане уникальны. Единственная национальное меньшинство в Украине, которая имеет все образовательные учреждения на всех ступенях образования — начиная от яслей детсадов в вуз. Это на сегодняшний день закон фактически полностью разрушит", — заявил Томпа.

Ранее министр образованияи науки Украины Лилия Гриневич заявила, что официальный Будапешт искажает и излишне политизирует ситуацию вокруг украинского закона об образовании. Она напомнила, что украинская сторона согласилась продлить переходный период для внедрения языковых норм закона, но венгерские коллеги предъявляют новые претензии.