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    Общество

    Новый закон разрушает всю систему образования - община венгров

    Тема:

    Закон об образовании: как поссориться с соседом? (421)

    (обновлено: )21732
    В Киевском обществе венгров отмечают, что принятый новый закон об образовании "является ассимилятивным и приведет к разрушению всей образовательной программы, учреждений, которыми владеют венгры.
    Министерство образования и науки Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В Министерстве образования нет человека, который бы мог напрямую общаться с венгерской педагогической общественностью в Закарпатской области, в министерстве никто не говорит по венгерски, заявил заместитель председателя Киевского общества венгров Тибор Томпа.

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    "Министерство образования, соответствующие органы не консультируются с венгерской общиной, а не консультировались с ним перед принятием этого закона (новой редакции Закона Украины "Об образовании" — ред). Я считаю, в первую очередь нужно общаться, наладить взаимоотношения с венгерской общиной, с гражданами Украины, с соответствующими специалистами, педагогами на Закарпатье, в Киеве. Это удивительно, что в Минобразования, насколько мне известно, нет ни одного человека, который бы владел венгерском языке или имела прямые контакты с венгерской педагогической общественностью на Закарпатье", — сказал Томпа в эфире "Громадского радио".

    По его словам, венгерская община считает, что принятый новый закон об образовании "является ассимилятивным и приведет к разрушению всей образовательной программы, учреждений, которыми владеют венгры.

    "Я хотел бы подчеркнуть, почему венгры в этом плане уникальны. Единственная национальное меньшинство в Украине, которая имеет все образовательные учреждения на всех ступенях образования — начиная от яслей детсадов в вуз. Это на сегодняшний день закон фактически полностью разрушит", — заявил Томпа.

    Ранее министр образованияи науки Украины Лилия Гриневич заявила, что официальный Будапешт искажает и излишне политизирует ситуацию вокруг украинского закона об образовании. Она напомнила, что украинская сторона согласилась продлить переходный период для внедрения языковых норм закона, но венгерские коллеги предъявляют новые претензии.

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