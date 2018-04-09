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    Венгерская крайне правая партия "Йоббик" на 2 месте на выборах в парламент

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    Венгерская социалистическая партия получает 11,85% голосов (366 тысяч 329 человек), занимая третье место. На прошлых выборах она получила 25,6% голосов и второе место.
    Предвыборный плакат партии Йоббик (Jobbik) в Будапеште
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Крайне правая партия "Йоббик" получила на выборах в парламент Венгрии прежние 20% и оказалась на втором месте после подсчета 69,14% голосов, передает телеканал ATV.

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    По данным телеканала, за партию "Йоббик" проголосовали 618 тысяч 48 человек.

    Венгерская социалистическая партия получает 11,85% голосов (366 тысяч 329 человек), занимая третье место. На прошлых выборах она получила 25,6% голосов и второе место.

    Избирательные участки закрылись в 19.00 по местному времени (20.00 по Киеву). По данным на 18.30 местного времени явка составила 68,13%.

    Основная борьба на выборах идет между шестью партиями: право-популистская ФИДЕС во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, крайне правая партия "Движение за лучшую Венгрию" ("Йоббик"), Венгерская социалистическая партия, зеленые либералы LMP ("Политика может быть другой"), партия "Демократическая коалиция" и либеральная партия "Движение Моментум". Опросы предрекают победу правящей с 2010 года партии ФИДЕС. На прошлых выборах партия получила 133 кресла в 199-местном парламенте.

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