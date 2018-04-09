Венгерская крайне правая партия "Йоббик" на 2 месте на выборах в парламент

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Крайне правая партия "Йоббик" получила на выборах в парламент Венгрии прежние 20% и оказалась на втором месте после подсчета 69,14% голосов, передает телеканал ATV.

По данным телеканала, за партию "Йоббик" проголосовали 618 тысяч 48 человек.

Венгерская социалистическая партия получает 11,85% голосов (366 тысяч 329 человек), занимая третье место. На прошлых выборах она получила 25,6% голосов и второе место.

Избирательные участки закрылись в 19.00 по местному времени (20.00 по Киеву). По данным на 18.30 местного времени явка составила 68,13%.

Основная борьба на выборах идет между шестью партиями: право-популистская ФИДЕС во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, крайне правая партия "Движение за лучшую Венгрию" ("Йоббик"), Венгерская социалистическая партия, зеленые либералы LMP ("Политика может быть другой"), партия "Демократическая коалиция" и либеральная партия "Движение Моментум". Опросы предрекают победу правящей с 2010 года партии ФИДЕС. На прошлых выборах партия получила 133 кресла в 199-местном парламенте.