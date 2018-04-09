Партия Орбана лидирует на парламентских выборах в Венгрии - СМИ

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Правящая коалиция во главе с премьер-министром Виктором Орбаном лидирует с 49,5% голосов на парламентских выборах в Венгрии после подсчета 69,14% голосов, передает телеканал ATV.

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По данным телеканала, правящая коалиция на данный момент набирает 1 миллион 530 тысяч 662 голоса.

Избирательные участки закрылись в 19.00 по местному времени (20.00 по Киеву). По данным на 18.30 местного времени явка составила 68,13%.

Основная борьба на выборах идет между шестью партиями: право-популистская ФИДЕС во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, крайне правая партия "Движение за лучшую Венгрию" ("Йоббик"), Венгерская социалистическая партия, зеленые либералы LMP ("Политика может быть другой"), партия "Демократическая коалиция" и либеральная партия "Движение Моментум". Опросы предрекают победу правящей с 2010 года партии ФИДЕС. На прошлых выборах партия получила 133 кресла в 199-местном парламенте.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отвечает на вопросы журналистов в Будапеште в день парламентских выборов в Венгрии

Правящая коалиция на предыдущих парламентских выборах получила 44,9% голосов.