Закон "Об образовании". Венгры Закарпатья опровергли договоренности по языку

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. На Закарпатье венгерское меньшинство отрицает сообщения о достижении договоренностей с министром образования Лилией Гриневич по закону "Об образовании", свидетельствует заявление Общества венгерской культуры Закарпатья (КМКС) и Демократического союза венгров Украины (УМДС), передает Mukachevo.net.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что с венгерской общиной в Закарпатье было достигнуто взаимопонимание по языку обучения в школах.

По ее словам, в минувшую пятницу прошла встреча министра образования Украины Лилии Гриневич с венгерской общиной Закарпатья, во время которой удалось "снять все беспокойства, которые возникают в венгерской общины" по закону об образовании.

В то же время венгерское меньшинство утверждает, что такой встречи с министром образования не было.

"В минувшую пятницу встречи с министром образования Украины представители венгерской общественности Закарпатья не проводили, поэтому, конечно, ни о чем не имели возможности договориться с ней", — говорится в заявлении, которое подписали лидер КМКС и нардеп Ласло Брензович, лидер УМДС Ласло Зубанич и председатель Закарпатского венгероязычного педагогического общества Илдико Орос.

Издание также отмечает, что в минувшую пятницу, 23 марта в Берегово была встреча с венгерской общиной Закарпатья, но не с участием Лилии Гриневич, а ее заместителя Павла Хобзея. На этой встрече присутствовали не только представители венгерского нацменьшинства, но и закарпатские педагоги.

Как сообщалось ранее, замглавы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль считает, что Венгрия не снимет ряд своих претензий к Украине.