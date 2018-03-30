наверх
30.03.201813:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.54+ 0.14
  • EUR32.70- 0.03
Рубрики
Ещё
    Общество

    Закон "Об образовании". Венгры Закарпатья опровергли договоренности по языку

    (обновлено: )13530
    Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что с венгерской общиной в Закарпатье было достигнуто взаимопонимание по языку обучения в школах.
    Мадьяры Закарпатья
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. На Закарпатье венгерское меньшинство отрицает сообщения о достижении договоренностей с министром образования Лилией Гриневич по закону "Об образовании", свидетельствует заявление Общества венгерской культуры Закарпатья (КМКС) и Демократического союза венгров Украины (УМДС), передает Mukachevo.net.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник: требования Венгрии подтверждают слабость Украины

    Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что с венгерской общиной в Закарпатье было достигнуто взаимопонимание по языку обучения в школах.

    По ее словам, в минувшую пятницу прошла встреча министра образования Украины Лилии Гриневич с венгерской общиной Закарпатья, во время которой удалось "снять все беспокойства, которые возникают в венгерской общины" по закону об образовании.

    В то же время венгерское меньшинство утверждает, что такой встречи с министром образования не было.

    "В минувшую пятницу встречи с министром образования Украины представители венгерской общественности Закарпатья не проводили, поэтому, конечно, ни о чем не имели возможности договориться с ней", — говорится в заявлении, которое подписали лидер КМКС и нардеп Ласло Брензович, лидер УМДС Ласло Зубанич и председатель Закарпатского венгероязычного педагогического общества Илдико Орос.

    Издание также отмечает, что в минувшую пятницу, 23 марта в Берегово была встреча с венгерской общиной Закарпатья, но не с участием Лилии Гриневич, а ее заместителя Павла Хобзея. На этой встрече присутствовали не только представители венгерского нацменьшинства, но и закарпатские педагоги.

    Как сообщалось ранее, замглавы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль считает, что Венгрия не снимет ряд своих претензий к Украине.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сгоревший кинозал в ТЦ "Зимняя вишня"
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Дипломаты США покидают здание генконсульства в Санкт-Петербурге
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Виктор Медведчук. Архивное фото
    Арест Савченко: следствие, суд
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?