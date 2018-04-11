Из Будапешта. Секрет победы Виктора Орбана

РИА Новости Украина

В Венгрии на парламентских выборах побеждает правящая коалиция во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, по предварительным данным она получит две трети депутатских мандатов.

В чем секрет непреходящей популярности на родине этого политика, к которому руководство многих стран ЕС относится скептически? Не в том ли, что несмотря на анти-европейскую риторику, он обеспечил в стране уверенный рост в 4%, повысил занятость населения, проводит лояльную к национальным меньшинства, в том числе к цыганам, политику? Как повлияют результаты парламентских выборов на позицию Венгрии в рамках ЕС?

Комментарий Sputnik Пала Тамаша (Tamás Pál), политолога, директора Центра социальной политики Будапештского университета Корвинус.

"Для сторонников Орбана, которые живут преимущественно в маленьких городах и деревнях, мнение ЕС о нем не особенно важно, даже наоборот – приятно!", — сказал в беседе со Sputnik директор Центра социальной политики Будапештского университета Матьяша Корвина, политолог Пал Тамаш.

— Люди рассуждают так: лидер маленькой страны, а умеет отстоять на европейском поле национальные интересы. Гордым венграм это очень льстит. И хотя я являюсь политическим противником Орбана, признаю его политический талант, умение общаться с народом, чувствовать социальные нужды простого человека, его настроение и использовать это знание для собственной популярности. Вся орбановская антииммигрантская политика на этом построена. Причем премьер выступает не только против ЕС, но и против международного капитала, против политики ООН в отношении беженцев. Правда, как правило, эта его риторика в основном предназначена для внутреннего употребления и не трансформируется в реальные дела. Со стороны кажется, что венгры выбирают антизападного, анти-европейского лидера. Но он послушно проводит политику ЕС, ссориться с которым – значит потерять гигантские субсидии.

Какие изменения в жизни венгров произошли за время правления кабинета Виктора Орбана? Или тут тоже все ограничивается риторикой?

— Надо признать, что за последние два года состояние экономики постоянно улучшается, рост ВВП достиг 4% — и не за счет цен на нефть и газ. Это выше среднего показателя по ЕС, хотя соседние страны, такие как Чехия, Словакия, Румыния, растут быстрее. Люди ощущают стабильность. Причем в стране установлен авторитарный режим, за что и критикует Орбана Брюссель. Многим венграм это не нравится, однако желание стабильной и спокойной жизни перевешивает в сознании людей все минусы ограничения свободы. К тому же уровень безработицы в Венгрии один из самых низких в Европе — в районе 6%. В стране берут на работу даже цыган, что в Европе редкость.

Чем все же обусловлен такой рост венгерской экономики?

— Конечно, в значительной мере европейскими субсидиями, а также тем, что на венгерской территории работают на полную мощность крупные современные производства, находящиеся в руках международных корпораций. Немецкий автоконцерн Daimler запустил новый автосборочный завод по производству Mercedes – Benz. У нас расположено предприятие Audi, помимо автомобилей на заводе собирают практически все моторы Audi, порядка двух миллионов штук ежегодно. В Венгрии находится самый крупный в Европе завод пор производству автомобильных двигателей. Так что прибыль мы получаем не за счет банок с консервированными огурцами или зеленым горошком "Глобус". Многие наши предприятия ориентированы на международный рынок, их персонал тесно связан с экономикой ЕС. Так что Орбан выиграл неслучайно, по сути, за счет сельского населения, а в крупных городах, к примеру, в Будапеште, где избиратель более прозападный, он проиграл.

Все же Виктор Орбан получил очень большую поддержку от граждан. Будет ли она использована для каких-то изменений венгерской политики в рамках ЕС?

— Да ничего не изменится. Евросоюз будет и дальше терпеть заявления венгерского лидера, он нужен Брюсселю для солидарного голосования, например, по вопросу наложения на страну-нарушителя штрафных мер. Интересно, что Польша и Венгрия договорились взаимно защищать друг друга в рамках союза. К примеру, статья 7 Лиссабонского договора предусматривает применение внутренних санкций против страны ЕС за нарушения фундаментальных прав европейских граждан в форме приостановки ее права голоса в Совете ЕС. Такие обвинения уже сформулированы в отношении Польши. Венгрия заявила, что она не проголосует "за", а решение должно быть принято единогласно. Но если речь заходит о самых принципиальных общеевропейских вопросах, то венгерская политика абсолютно лояльна к ЕС и НАТО.

Читайте также: "Черный понедельник" на валютном рынке в РФ. Будет ли эхо в Украине?

Все годы Венгрия вместе со всеми голосует за продление антироссийских санкций. И вся дружба Будапешта с Москвой, о которой столько сказано, выстраивается строго в рамках, определенных Евросоюзом и Североатлантическим альянсом. Напомню, что на прошлой неделе Венгрия была среди первых европейских стран, кто выслал российского дипломата из-за дела Скрипаля. Или пример со строительством АЭС Пакш-2 российским концерном "Росатом" и венгерскими компаниями. Требовалось получить "добро" от Евросоюза, там согласились. Но только потребовали, чтобы часть электронного оборудования была заменено на аналогичное, европейское. И Венгрия покорно эти условия приняла.