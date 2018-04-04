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    На границе со Словакией и Венгрией образовались гигантские очереди. Фотофакт

    (обновлено: )11
    Из-за увеличения очередей автомобилей на КПП у границы со Словакией и Венгрией привлекаются дополнительные работники как пограничников так и инспекторов ДФС.
    На границе со Словакией и Венгрией образовались гигантские очереди
    mukachevo.net

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В преддверии праздников в Украине на границе со Словакией и Венгрией увеличилась очередь автомобилей, передает mukachevo.net.

    Как сообщил и.о. начальник отдела пограничной службы Ужгород Вадим Стецюк, из-за увеличения очередей на КПП привлекаются дополнительные работники как пограничников так и инспекторов ДФС.

    "Предусмотрено дополнительное привлечение силовых средств, будет работать большее количество инспекторского состава, как с стороны пограничников так и со стороны таможенников", — отметил Вадим Стецюк.

    mukachevo.net
    На границе со Словакией и Венгрией образовались гигантские очереди

    По мнению пограничников,  с приходом Пасхальных праздников очереди могут увеличиваться, передает Тиса 1.

    mukachevo.net
    На границе со Словакией и Венгрией образовались гигантские очереди

    В сети водители делятся фотографиями огромных очередей на контрольно-пропускных пунктах. 

    Напомним, в конце марта в Погранслужбе сообщили, что накануне Пасхи в пунктах пропуска на въезд в Украину начали образовываться очереди из автомобилей, особенно на украинско-польской границе.

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