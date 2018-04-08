В Венгрии стартовали парламентские выборы

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Избирательные участки на выборах в парламент Венгрии открылись в воскресенье, передает агентство Франс Пресс.

Участки для голосования открылись в 6.00 по местному времени, их работа продлится до 19.00.

Отмечается, что правом голоса наделены около 7,9 миллиона граждан страны.

Предыдущие парламентские выборы прошли в Венгрии 6 апреля 2014 года. Победу на них одержала партия Виктора Орбана, получив 133 кресла в 199-местном парламенте.

Основная борьба на выборах идет между шестью партиями: право-популистская ФИДЕС во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, крайне правая партия "Движение за лучшую Венгрию" ("Йоббик"), Венгерская социалистическая партия, зеленые либералы LMP ("Политика может быть другой"), партия "Демократическая коалиция" и либеральная партия "Движение Моментум".

Опросы предрекают победу правящей с 2010 года партии ФИДЕС.

Смотрите также: За год до выборов. Главные кандидаты в президенты-2019