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    В Венгрии стартовали парламентские выборы

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    Участки для голосования открылись в 6.00 по местному времени, их работа продлится до 19.00. Отмечается, что правом голоса наделены около 7,9 миллиона граждан страны.
    Флаг Венгрии
    flickr.com/cell-gfx

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Избирательные участки на выборах в парламент Венгрии открылись в воскресенье, передает агентство Франс Пресс.

    Участки для голосования открылись в 6.00 по местному времени, их работа продлится до 19.00.

    Отмечается, что правом голоса наделены около 7,9 миллиона граждан страны.

    Предыдущие парламентские выборы прошли в Венгрии 6 апреля 2014 года. Победу на них одержала партия Виктора Орбана, получив 133 кресла в 199-местном парламенте.

    Основная борьба на выборах идет между шестью партиями: право-популистская ФИДЕС во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, крайне правая партия "Движение за лучшую Венгрию" ("Йоббик"), Венгерская социалистическая партия, зеленые либералы LMP ("Политика может быть другой"), партия "Демократическая коалиция" и либеральная партия "Движение Моментум".

    Опросы предрекают победу правящей с 2010 года партии ФИДЕС.

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