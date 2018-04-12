Выборы в Венгрии дали Украине шанс - Тужанский

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Лидер венгерской праворадикальной партии "Йоббик" Габор Вона объявил о своей отставке и отказался от депутатского мандата. Такое решение он принял из-за провала на выборах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Отметим, что лидеры других оппозиционных партий Венгрии также ушли в отставку после выборов, однако от мандата больше никто не отказался.

Напомним, что безусловным триумфатором этих выборов в Венгрии стал Виктор Орбан и его партия "Фидес". Она получила конституционное большинство, взяв 133 места из 199, а сам Орбан возглавит правительство в четвертый раз.

Второе место заняла партия "Йоббик". Ее суммарный результат по партийным спискам составил около 70% голосов избирателей. Оппозиционная либеральная партия "Демократическая коалиция" бывшего премьера Ференца Дюрчаня получила не более 5%.

Результаты выборов в Венгрии проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, эксперт по украинско-венгерским отношениям Дмитрий Тужанский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки очікуваними можна назвати такі результати виборів в Угорщині?

— Перемога правлячої партії очікувана. Її прогнозували з деякими пересторогами, але такий результат при такій явці, конституційна більшість втретє поспіль при явці майже 70% — це, справді, несподівано. Річ у тім, що партія "Фідес" і Віктор Орбан перемагали досі тричі при дуже низькій явці. Тобто явка на виборах в Угорщині завжди була, скажімо так, на рівні 65-67%, а Орбан вперше став прем’єром при явці 56% тільки. Якраз програвав він при рекордній явці в 2002 році. Тому якщо до дня голосування всі прогнозували перемогу і т.д., але коли почала рости явка в день голосування, то певна була невизначеність і певне нервування у партії влади і більші очікування в опозиції і, ви бачите, що на тлі цих різких очікувань протягом дня голосування і потім таких результатів ми бачимо ці відставки у лідерів опозиційних сил.

Те, що у Будапешті Партія влади взяла 6 з 18 округів, про що може свідчити?

— Не варто цьому дивуватись, це традиційно. Взагалі є така деталь, і угорці це розуміють, для них це нічого нового. У партії правлячої походження не столичне. Це, знаєте, як в Україні є – хто киянин, хто не киянин. В них аналогічно і всі лідери партії влади – це люди сільської місцевості, з маленьких міст і вони начебто прийшли в Будапешт, щоб повернути столиці розуміння всієї країни, бо начебто столиця відірвана від цього. Тому це традиційний результат. І Орбан, так його тролять, що він не може завоювати Будапешт, хоч він там керує. Але в цьому нічого сенсаційного, навіть кілька округів – це дуже хороший результат для них.

Читайте также: Итоги выборов в Венгрии. Опрос экспертов: чего ожидать Украине?

Орбан отримав таку електоральну підтримку завдяки антимігрантській позиції?

— Так, тема мігрантів була номер один на виборах. Але дуже важливо розуміти, що ця кампанія точно увійде в підручники з політології, з політтехнології, бо спрацювала така велика пропагандиська машина, контроль медіа. Це відзначають всі опозиційні політики, журналісти, оглядачі, що партія влади не просто має ресурс, а вона дуже майстерно ним користується, і начебто на таких бутафорних темах як мігранти, яких навіть в Будапешті не видно або їх мало, або план Сороса, якого, в принципі, не існує — але саме ці теми були зроблені провідними темами кампанії, а не, скажімо, проблеми в медицині. Бо в Угорщині, як і в Україні є проблема з медициною, проблема, наприклад, у них з виїздом за кордон, тобто у них люди мігрують в Німеччину, молодь особливо, у них схожі проблеми до наших. Але ці проблеми не були на порядку денному, говорили про мігрантів, про загрозу, про небезпеку перетворення Угорщини на країну мігрантів, що угорці стануть меншістю в рідній країні, тобто на таких емоційних, популістичних темах ми маємо 2/3 партії влади.

Чого чекати від Орбана і його політсили?

— Це питання номер один зараз в Угорщині, в сусідніх країнах і дуже важливо, щоб це було питання також в пріоритеті в Україні, бо є різні очікування і різні прогнози. Особливість в тому, що Віктор Орбан – це, справді, такий політик, який любить несподіванки, політик, який одноосібно керує, тобто як він собі вирішить, так і буде. Тому прогнозувати ніхто не береться. Але є запит на зміну не стільки якихось світоглядних моментів, що сила Угорщини, якась незалежна позиція в діалозі з Брюсселем і т.д., але є запит на зміну тактики. Тобто десь менше агресії, риторики радикальної, більше конструктиву, особливо в 2020 треба буде підписувати новий договір Угорщини з Брюсселем про економічну співпрацю з використанням грошей європейських. Тобто є очікування таких змін і на тлі цього дуже важливо, щоб українська сторона з огляду на наші непорозуміння з приводу закону про освіту також скористалась цим моментом можливих змін в тактиці, політиці Угорщини і ми якось перезапустили наш діалог з Будапештом. Це Києву потрібно.

Які шанси на те, що загострення у відносинах наших країн збережеться чи навіть буде посилюватись?

— Дивіться. Шанси високі, так само, як і високі шанси на те, що буде різко змінена риторика, що буде нормальний діалог, якісь перемовини і т. д.. Тобто це 50 на 50. Тому все залежить від Орбана, з одного боку, і все залежить від політичної волі якраз наших лідерів. Парадокс і проблема відносин України і Угорщини в тому, що ці відносини дуже залежать від якихось особистісних мотивів, пріоритетів лідерів двох країн, як вони вирішать, так і будемо мати.

Читайте также — Бортник: это был самый пустой, провальный визит Порошенко в Германию

Ранее политолог Руслан Бортник заявлял, что ультимативные требования Венгрии — признак слабости Украины.

В свою очередь директор института международного делового сотрудничества Леонид Кистерский высказал мнение, что примирить Украину с Венгрией может только США.