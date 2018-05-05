Карасев: главная интрига президентских выборов - борьба за второе место

РИА Новости Украина

Социологические опросы последних месяцев в стране показывают, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко занимает уверенное первое место в рейтинге "президентских симпатий" украинцев.

Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии, ее поддержали 24,6% респондентов. А действующий глава государства Петр Порошенко – только на четвертом месте: за год его поддержка снизилась с 16,9% до 12,5%.

А по данным "Рейтинга", Тимошенко смогла бы победить Порошенко во втором туре президентских выборов, если бы они состоялись в ближайшее время.

Цифры показывают, что за Тимошенко проголосовали бы 18,7% респондентов, за нынешнего президента – 15,6%.

Последние опросы КМИСа, группы "Рейтинг" показывают, что Тимошенко лидирует в президентских рейтингах и стопроцентно попадает во 2-й тур с большим отрывом. Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Главная интрига будущей президентской гонки – борьба за 2-е место. Кто сможет составить конкуренцию Тимошенко – вот в чем вопрос", – отмечает эксперт.

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По его мнению, выборы в ОТГ "(а местные выборы – это всегда реальный опрос тоже)" только подтверждают, что "Батькивщина" – реальная партийная и электоральная машина, способная обеспечивать победный результат.

Facebook Вадима Карасева Комментарий Вадима Карасева

Напомним, очередные выборы президента Украины запланированы на весну 2019 года. Тимошенко и Порошенко на протяжении длительного времени возглавляют президентские рейтинги.