Путин: решения, которые нам предстоит принять, исторические

РИА Новости Украина

Переизбранный на новый срок президентом России Владимир Путин в понедельник вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации стала для него четвертой в политической карьере, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет, пишут РИА Новости.

После произнесения текста присяги Путин выступил с речью, в которой кратко обозначил основные приоритеты работы. Путин заявил, что России предстоят исторические решения, которые определят ее судьбу на десятилетия вперед, и отметил необходимость прорывов во всех сферах жизни. Он подчеркнул, что ориентир властей — это страна для людей, с возможностью самореализации для каждого человека. Глава государства сравнил Россию с птицей Феникс, которая возрождается из пепла.

Путин возглавил Россию в 2000 году, а в 2004 году был переизбран на пост президента. Он не участвовал в выборах 2008 года, поскольку по Конституции один и тот же человек не имеет права баллотироваться три раза подряд. Поддержав в качестве кандидата в президенты Дмитрия Медведева, Путин занял в мае 2008 года пост премьер-министра страны. В том же году в Конституцию были внесены изменения, согласно которым президент теперь избирается не на четыре, а на шесть лет.

Путин вновь стал главой государства в 2012 году, а в 2018 выиграл выборы с рекордной поддержкой – за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Церемония инаугурации стала седьмой в истории современной России.

С 2000 года церемония вступления в должность проходит в парадных залах Большого Кремлевского дворца: Андреевском, Александровском и Георгиевском. На церемонии в обязательном порядке присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус и другие представители власти.

На церемонию пришли и многие представители искусства: артист балета Николай Цискаридзе, певцы Дмитрий Маликов, Зара, Николай Расторгуев, Лариса Долина, актеры Михаил Боярский, Владимир Машков, юмористы Владимир Винокур и Евгений Петросян, режиссер Федор Бондарчук.

Также инаугурацию посетили гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст и ведущий Владимир Соловьев, предприниматели Александр Мамут, Виктор Вексельберг, председатель совета директоров "Газпром" Виктор Зубков, гендиректор "Газпром нефть" Александр Дюков.

На торжество прибыли и звезды спортивного мира: фигуристы Илья Авербух, Алина Загитова, тренер Татьяна Тарасова. Среди присутствующих были и иностранные гости, к примеру, на церемонию прибыл актер Стивен Сигал, который имеет российское гражданство, с супругой.

Перед самым началом церемонии телевидение продемонстрировало кадры из рабочего кабинета Владимира Путина в Сенатском корпусе, откуда он направился на инаугурацию, а также его проход по коридорам Кремля. Это редкий случай, когда по ТВ был показан не только кабинет президента, но и его приемная. Диктор отметила, что в прошлый раз Путин избирался в президенты с поста премьер-министра и ехал в Кремль из Дома правительства, но сегодня переезд был внутри Кремля.

Получив сигнал, что в Большом Кремлевском дворце уже все готово к церемонии инаугурации, глава государства надел пиджак и направился в зал. Главу государства проводил его референт.

Из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец Путин выехал на новом автомобиле. В этот раз он использовал не традиционный "Мерседес", а новый лимузин из проекта "Кортеж". Представительская машина черного цвета имеет характерную и узнаваемую особенность — большую серебряную раму на переднем капоте. На кадрах трансляции можно было разглядеть и номер лимузина — В776УС, 77 регион.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузина, седана и минивэна — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее сообщал, что автомобиль технически готов участвовать в инаугурации президента.

Ровно в полдень под бой курантов избранный президент прошел через Георгиевский и Александровский залы, чтобы в Андреевском зале подняться к трибуне, где его уже ожидали спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, олицетворяющие законодательную власть, и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, представляющий власть судебную.

Поднявшись на трибуну, Владимир Путин положил на Конституцию РФ правую руку и произнес текст присяги. Тридцать три слова президентской клятвы, как и статус главы государства, определены четвертой главой Конституции: "Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".

После этого председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Путина в должность, зазвучал гимн России, а над резиденцией президента в Кремле был поднят президентский штандарт.

Церемония инаугурации завершилась артиллерийским салютом из 30 залпов.

После принесения присяги Путин выступил с речью, в которой поблагодарил всех, кто поддержал его на прошедших президентских выборах и назвал целью его жизни и работы, как и прежде, служение людям и отечеству. Он заявил, что считает своим долгом и смыслом жизни сделать все для мирного и процветающего будущего России.

Глава государства отметил, что России предстоят исторические решения, которые определят ее судьбу на десятилетия вперед.

"Задачи, которые предстоят, назревшие решения, которые нам необходимо принять, без всякого преувеличения, исторические. Они будут определять судьбу отечества на десятилетия вперед. Перед нами напряженная работа, которая потребует участия всего российского общества, деятельного вклада каждого из нас, всех ответственных политических и гражданских сил, объединенных искренней заботой о России", — сказал Путин.

Он охарактеризовал нынешнее время как бурную эпоху перемен.

"Путь вперед не бывает простым, это всегда сложный поиск. История не прощает только одного: безразличия и непоследовательности, расслабленности и самоуспокоенности. Особенно сегодня — в переломное время, эпоху бурных изменений во всем мире", — заявил президент.

При этом он подчеркнул, что России "нужны прорывы во всех сферах жизни".

"Глубоко убежден, такой рывок может проделать только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину – все то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты, а значит и ограничивает устремленность в будущее всей нашей страны", — сказал Путин.

Глава государства отметил, что прочная основа для развития России – это свободное гражданское общество. Он подчеркнул, что Россия должна быть современной и динамичной, наращивать лидерство, смело принимать вызовы времени и энергично отвечать на них.

Президент заявил, что приоритетными задачами государства должны быть повышение качества образования и здравоохранения, а также охрана материнства и детства, и пообещал приложить все усилия для реализации этих целей.

"Будем активно проводить современную социальную политику, настроенную на нужды каждого человека, каждой российской семьи. Повышать качество образования и здравоохранения. Особое внимание уделим поддержке традиционных семейных ценностей: материнства и детства. Чтобы в России рождалось как можно больше желанных, здоровых, умных, талантливых малышей. Это им, нашим детям, предстоит строить нашу страну дальше, добиваться еще больших успехов, чем их родители. Уважать и продолжать историю нашего отечества", — сказал он.

"Дорогие друзья, как глава государства, я сделаю все, чтобы приумножить силу процветания и славу России, чтобы оправдать запросы общества и надежды граждан страны", — добавил президент.

По словам Путина, на государственной и муниципальной власти лежит особая ответственность: людям важно, чтобы их проблемы решались без проволочек, а репутация, честь и отзывчивость стали нормой жизни для всех представителей власти. Президент также заявил, что общими усилиями Россия достигнет прорыва в науке и технологиях и обновит города и села.

"Объединив усилия всех, кто радеет за страну, за ее будущее, мы обязательно достигнем наших целей, добьемся прорывов в науке и технологиях, вместе реализуем масштабные планы обновления городов и сел, развития всех наших регионов", — сказал он.

Путин отметил и тот факт, что между общенациональными задачами и личными запросами граждан есть прямая связь, которая создает условия для развития страны.

"Наш ориентир – это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека. Глубоко убежден, что между большими общенациональными задачами и повседневными запросами граждан абсолютно прямая связь, потому что только так можно сформировать необходимые условия для созидания и развития и — очень важно — атмосферу взаимной ответственности, поддержки и доверия в обществе", — сказал Путин на инаугурации.

Он отметил, что только активная включенность граждан в дела страны позволит продолжать ее обновление. По словам президента, ведущая сила преобразований — это граждане России. Путин подчеркнул, что чем больше людей осознают значимость своей роли в этом деле, тем эффективнее и быстрее будет движение вперед.

Говоря о позиции страны на международной арене, Путин подчеркнул, что ее безопасность и обороноспособность надежно обеспечены.

"Россия — сильный, активный, влиятельный участник международной жизни. Безопасность и обороноспособность страны надежно обеспечены. Будем и впредь уделять этим вопросам необходимое постоянное внимание", — заявил он.

При этом президент отметил, что Россия открыта к диалогу.

"Мы открыты к диалогу. Вместе с нашими партнерами будем активно продвигать интеграционные проекты, наращивать деловые, гуманитарные, культурные, научные связи. Мы выступаем за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами в интересах мира и стабильности на нашей планете", — сказал Путин.

В своей речи глава государства сравнил Россию с птицей феникс, которая возрождается из пепла.

"За более чем тысячелетнюю историю Россия не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний и всегда, всегда возрождалась, как птица феникс, достигала таких высот, которые другим были не под силу, считались недостижимыми, а для нашей страны, напротив, становились новым трамплином, новым историческим рубежом для дальнейшего, мощного рывка вперед", — сказал Путин на инаугурации.

После церемонии в Большом Кремлевском дворце Путин, уже как действующий глава государства, принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле.

Уже в пятый раз День Президентского полка совпадает с днем инаугурации избранного президента.

Участие Президентского полка в церемонии инаугурации является традицией. Военнослужащие полка, имеющего статус спецслужбы, в этот день выполняют важные представительские функции, сопровождая торжественные мероприятия от начала и до конца.