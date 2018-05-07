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    Россия

    Путин предложил переназначить Медведева премьером

    (обновлено: )18906
    Пресс-служба Кремля сообщает, что в соответствии с Конституцией РФ президент Владимир Путин внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной думы на назначение его председателем правительства.
    Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Архивное фото
    RIA News Михаил Метцель | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, сообщает пресс-служба Кремля.

    Инаугурация президента России В. Путина
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    "В соответствии с пунктом "а" статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации", — говорится в сообщении.

    Прошлое правительство ушло в отставку 7 мая в день инаугурации Путина. Медведев был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Путина президентом РФ: с 8 мая 2012 года.

    Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.

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