наверх
07.05.201814:46
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Россия

    Правительство России ушло в отставку

    (обновлено: )55420
    Дмитрий Медведев подписал распоряжение о сложении правительством России полномочий. Его решение последовало сразу после очередного вступления Владимира Путина в должность президента РФ.
    Заседание правительства РФ, 26 апреля 2018
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Правительство Российской Федерации ушло в отставку после инаугурации президента Владимира Путина, соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба кабмина.

    Инаугурация президента России В. Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лучшие кадры с инаугурации Владимира Путина в Москве

    "Дмитрий Анатольевич Медведев подписал распоряжение о сложении правительством России полномочий перед вновь избранным президентом России", — говорится в сообщении.

    Правительство в соответствии с конституцией сложило свои полномочия после вступления президента РФ в должность 7 мая.

    Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Бойцы ВСУ. Архивное фото
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Певец MELOVIN (Украина) на церемонии открытия 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
    День Победы в Украине: без красного знамени и без памяти