В ФРГ, Франции и Италии назвали Путина самым сильным лидером в мире - опрос

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Жители Германии, Франции и Италии назвали президента России Владимира Путина самым сильным лидером в мире, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного французской социологической компанией IFop по заказу агентства Sputnik.

Респондентам предлагалась ответить на вопрос "Кого вы считаете самым сильным лидером в мире на настоящий момент?"

© SPUTNIK Данные опроса по Франции

© SPUTNIK Данные опроса по Германии

© SPUTNIK Данные опроса по Италии

Согласно данным исследования, первое место занял Владимир Путин — более трети немцев (34%), французов (34%) и итальянцев (38%) считают его сильнейшим лидером в мире на настоящий момент. Такого же мнения придерживаются 26% британцев и 23% американцев.

Второе место занял президент США Дональд Трамп — 25% жителей Франции, 27% Германии и 29% Италии видят его самым сильным среди мировых лидеров. Такого же мнения придерживаются 43% американцев и 33% британцев.

На третьем месте глава Китая Си Цзиньпин — 17% жителей Франции, 19% Германии, 13% Италии, 9% Великобритании, а также 4% жителей США считают его самым сильным лидером в мире.

Канцлер Германии Ангела Меркель разместилась на четвертой строчке опроса, за нее свои голоса отдали 13% жителей Италии, 12% Германии, по 9% жителей Франции и Великобритании, а также 4% США.

© SPUTNIK Данные опроса по США

© SPUTNIK Данные опроса по Великобритании

Отмечается, что во Франции, Германии и Великобритании женщины чаще мужчин называли президента РФ сильнейшим мировым лидером.

Опрос был проведен с 22 по 27 марта 2018 года во Франции, Германии, Италии, США и Великобритании. Всего в нем приняли участие более 5 тысяч человек старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 3,1%.

Напомним, инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая в Кремлевском дворце: церемония прошла Андреевском, Александровском и Георгиевском парадных залах. Кроме членов правительства РФ и дипломатов, инаугурацию посетили звезды кино и спорта.