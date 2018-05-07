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    В мире

    В ФРГ, Франции и Италии назвали Путина самым сильным лидером в мире - опрос

    (обновлено: )324120
    Согласно данным проведенного опроса, более трети немцев (34%), французов (34%) и итальянцев (38%) считают президента РФ Путина сильнейшим лидером в мире на настоящий момент.
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Жители Германии, Франции и Италии назвали президента России Владимира Путина самым сильным лидером в мире, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного французской социологической компанией IFop по заказу агентства Sputnik.

    Респондентам предлагалась ответить на вопрос "Кого вы считаете самым сильным лидером в мире на настоящий момент?"

    © SPUTNIK
    Данные опроса по Франции
    © SPUTNIK
    Данные опроса по Германии
    © SPUTNIK
    Данные опроса по Италии

    Согласно данным исследования, первое место занял Владимир Путин — более трети немцев (34%), французов (34%) и итальянцев (38%) считают его сильнейшим лидером в мире на настоящий момент. Такого же мнения придерживаются 26% британцев и 23% американцев.

    Второе место занял президент США Дональд Трамп — 25% жителей Франции, 27% Германии и 29% Италии видят его самым сильным среди мировых лидеров. Такого же мнения придерживаются 43% американцев и 33% британцев.

    На третьем месте глава Китая Си Цзиньпин — 17% жителей Франции, 19% Германии, 13% Италии, 9% Великобритании, а также 4% жителей США считают его самым сильным лидером в мире.

    Канцлер Германии Ангела Меркель разместилась на четвертой строчке опроса, за нее свои голоса отдали 13% жителей Италии, 12% Германии, по 9% жителей Франции и Великобритании, а также 4% США.

    © SPUTNIK
    Данные опроса по США
    © SPUTNIK
    Данные опроса по Великобритании

    Отмечается, что во Франции, Германии и Великобритании женщины чаще мужчин называли президента РФ сильнейшим мировым лидером.

    Опрос был проведен с 22 по 27 марта 2018 года во Франции, Германии, Италии, США и Великобритании. Всего в нем приняли участие более 5 тысяч человек старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 3,1%.

    Напомним, инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая в Кремлевском дворце: церемония прошла Андреевском, Александровском и Георгиевском парадных залах. Кроме членов правительства РФ и дипломатов, инаугурацию посетили звезды кино и спорта.

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