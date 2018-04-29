Путин и президент Южной Кореи обсудили итоги переговоров с Ким Чен Ыном

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином подтвердил готовность РФ и далее содействовать налаживанию взаимодействия между Республикой Корея и КНДР, сообщила пресс-служба Кремля.

"Подтверждена готовность России и далее содействовать налаживанию практического взаимодействия между Республикой Корея и КНДР, в частности — за счет реализации крупных трехсторонних инфраструктурных и энергетических проектов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин подчеркнул важность продолжения усилий всех вовлеченных сторон по политико-дипломатическому решению проблем Корейского полуострова, в том числе с учетом ориентиров, содержащихся в российско-китайской "дорожной карте" урегулирования.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. Согласован график контактов на высшем уровне", — добавили в пресс-службе.

Как отмечается, в ходе обмена мнениями обе стороны позитивно оценили достигнутые на этой встрече договоренности. Особо выделено зафиксированное в Пханмунчжомской декларации намерение обеспечить безъядерный статус Корейского полуострова путем его полной денуклеаризации.

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Была высказана уверенность, что согласованные меры по развитию межкорейского сотрудничества будут также способствовать продвижению региона к миру и стабильности, уточняется в сообщении.