Ким Чен Ын назвал условия отказа от ядерного оружия - Сеул

КИЕВ, 29 апр – РИА Новости Украина. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе состоявшегося в пятницу саммита с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что в ядерном вооружении не будет необходимости, если будет достигнуто соглашение с США об окончании войны и построено доверие между странами, заявил в ходе пресс-конференции представитель администрации южнокорейского президента Юн Ён Чхан.

"Если наши встречи с США будут частыми, и в будущем будет построено доверие и достигнуто соглашение о неприкосновенности и об окончании войны, зачем бы иметь ядерное вооружение и жить в тяжелых условиях?", — цитирует Юн Ён Чхан заявление Ким Чен Ына.

По словам представителя администрации президента Южной Кореи, лидер КНДР также подчеркнул, что "несмотря на то, что он всегда выступал против США, люди поймут, что он не является тем, кто сбросил бы ядерное оружие на США, Южную Корею или страны Тихоокеанского региона".

В пятницу состоялся саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

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