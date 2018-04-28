США: закрытый в КНДР полигон может быть пригоден для испытаний - СМИ

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Разведывательные службы США полагают, что закрытый ранее ядерный полигон Пхунгери в Северной Корее все еще может быть пригодным для проведения ядерных испытаний, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Нет причин делать выводы, что полигон для испытаний Пхунгери больше не функционален", — сказал один из собеседников агентства.

По словам другого источника, в зоне полигона наблюдаются "незначительные геологические разрушения", однако работу на полигоне можно восстановить за относительно короткий период времени.

"С помощью существующего мониторинга будет возможным понять, если он (полигон) будет закрыт временно или постоянно", — добавил источник.

Ранее СМИ со ссылкой на экспертов сообщили, что в результате одного из испытаний на полигоне произошло обрушение туннеля, вследствие чего он стал непригоден для использования. Некоторые исследователи также полагали, что взрыв спровоцировал обрушение горных пород.

Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. В настоящее время после межкорейского саммита рассматривается возможность проведения встречи лидеров КНДР и США.