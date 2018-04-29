наверх
29.04.201807:45
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    В мире

    Лидер КНДР в мае публично закроет ядерный полигон - Сеул

    Тема:

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи (88)

    (обновлено: )10210
    С целью обеспечения прозрачности для международного сообщества лидер КНДР Ким Чен Ын намерен пригласить на закрываемый ядерный полигон экспертов и журналистов.
    Мужчина в Токио (Япония) смотрит на уличный монитор, показывающий новости о Северной Корее, которая провела испытания баллистической ракеты
    REUTERS REUTERS/Toru Hanai

    Бегущие с кортежем. Появились кадры охраны лидера КНДР
    twitter.com/CNN
    Бегущие с кортежем. Появились кадры охраны лидера КНДР
    КИЕВ, 29 апр – РИА Новости Украина. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе состоявшегося в пятницу саммита с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил о намерении закрыть ядерный полигон в Пхунгери в мае этого года, заявил в ходе пресс-конференции представитель администрации южнокорейского президента Юн Ён Чхан.

    "КНДР проведет закрытие ядерного объекта в мае. С целью обеспечения прозрачности для международного сообщества мы намерены пригласить экспертов и журналистов в КНДР", — процитировал Юн Ён Чхан слова лидера КНДР.

    В пятницу состоялся саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

    Смотрите также: Впервые в истории. Долгожданная встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Золотарев о "церковной инициативе" президента. Видео
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Криминальные войны в Украине
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине
    Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Видео
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи