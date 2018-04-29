Трамп уточнил сроки встречи с Ким Чен Ыном

Brendan Smialowski / AFP

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США "не играют в игры" с КНДР, и встреча с лидером этой страны Ким Чен Ыном должна состояться через три-четыре недели.

По его словам, в настоящее время "происходит много хороших вещей" в Северной Корее. "Мы не играем в игры", — сказал президент США, выступая на митинге в Мичигане.

Трамп отметил, что еще три-четыре месяца назад его критики говорили, что действия США по отношению к Северной Кореи могут привести к ядерной войне. "Нет, с помощью силы мы избежим ее", — добавил он.

Американский лидер также заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном должна состояться через "три-четыре недели".

Ранее Трамп заявил, что встретится с северокорейским лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшие недели, отметив, что Вашингтон стремится к денуклеаризации всего Корейского полуострова.

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