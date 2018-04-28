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    Трамп готовится встретиться с Ким Чен Ыном

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    Как сообщил Трамп, он провел долгий и очень хороший разговор с президентом Южной Кореи Муном. Теперь прорабатываются место и время встречи с лидером КНДР.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп сообщил, что место и время его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном прорабатываются. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

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    "Провел долгий и очень хороший разговор с президентом Южной Кореи Муном. Дела идут очень хорошо, время и место встречи с Северной Кореей определяются. Также поговорил с премьер-министром Японии Абэ, чтобы проинформировать его о проходящих переговорах", — написал Трамп.

    Ранее Трамп заявил, что встретится с северокорейским лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшие недели, отметив, что Вашингтон стремится к денуклеаризации всего Корейского полуострова.

     

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