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    Ким Чен Ын возит с собой личный туалет – СМИ

    (обновлено: )14201
    Бывший телохранитель Ким Чен Ына и его семьи сообщил, что северокорейский лидер повсюду возит за собой личный туалет, опасаясь за сохранность экскрементов.
    Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время посещения Института химических материалов Академии оборонной науки
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Лидер КНДР Ким Чен Ын возит с собой в поездки персональный туалет, чтобы информация о состоянии его здоровья оставалась конфиденциальной, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление бывшего сотрудника подразделения армии по охране лидера и его семьи Ли Ен Голь.

    Бегущие с кортежем. Появились кадры охраны лидера КНДР
    twitter.com/CNN
    Бегущие с кортежем. Появились кадры охраны лидера КНДР

    "Вместо того, чтобы пользоваться общественным туалетом, у лидера Северной Кореи есть личный туалет, который следует за ним, когда тот путешествует", — заявил Ли Ен Голь.

    По словам экс-сотрудника, экскременты северокорейского лидера содержат в себе информацию о его физическом здоровье и поэтому не должны попасть в руки третьим лицам.

    Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны в пятницу прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. По итогам межкорейского саммита была принята совместная декларация.

    На банкете, посвященном исторической встрече, лидер Южной Кореи заявил, что на него произвела впечатление холодная гречневая лапша "нэнмён", которую привез лидер Ким Чен Ын.

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