Ким Чен Ын заявил о "сильном желании" подписать мирный договор с США

KNS / KCNA / AFP

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил "сильное желание" подписать мирный договор с США и установить дипломатические отношения между двумя странами, сообщает в понедельник южнокорейская газета "Тона ильбо" со ссылкой на высокопоставленный источник в президентской администрации Южной Кореи.

По его данным, о намерении нормализовать отношения с США Ким Чен Ын заявил на встрече в Пхеньяне с южнокорейской делегацией, посетившей недавно КНДР.

"Конечная цель Ким Чен Ына состоит в том, чтобы подписать мирный договор с США и установить нормальные дипломатические отношения, вплоть до открытия американского посольства в Пхеньяне", — приводит газета слова своего источника.

Как сообщалось ранее, северокорейский лидер предложил встретиться с президентом США Дональдом Трампом, в Вашингтоне согласились и заявили, что время и место встречи будут согласованы позднее.

Предложение о заключении мирного договора с США северокорейские власти выдвигают уже давно, еще со времен деда Ким Чен Ына, первого президента КНДР Ким Ир Сена. В Вашингтоне до сих пор отказывались даже обсуждать такую возможность, поскольку США связаны союзническими обязательствами с Республикой Корея, по законам которой Северная Корея представляет собой даже не государство, а запрещенную "антигосударственную организацию".

При президенте США Билле Клинтоне американцы вели переговоры с КНДР об установлении дипломатических отношений некоторое время спустя после заключения в 1994 году первой сделки о прекращении северокорейской ядерной программы. Тогда рассматривалась возможность открытия посольства Соединенных Штатов в Пхеньяне в здании бывшего посольства ГДР, в котором потом расположилась дипломатическая миссия Швеции, представляющей интересы США в КНДР. Однако после смены власти в Америке и появления правительства Джорджа Буша эти планы были сорваны.