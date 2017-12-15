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    Ким Чен Ын колет инъекции с золотом от рака, ожирения и слабоумия - СМИ

    (обновлено: )58102
    Препарат "Коллоидный раствор полисахарида с нано-золотом", разработанный северокорейским предприятием, доступен только для элит в руководстве.
    Ким Чен Ын
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Глава КНДР Ким Чен Ын вкалывает себе препараты с содержанием золота, веря, что это помогает лечить рак, не допускает слабоумия и ожирения, пишет The Sun со ссылкой на местные СМИ.

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    Как пишет издание, препарат "Коллоидный раствор полисахарида с нано-золотом", разработанный северокорейским предприятием, доступен только для элит в руководстве, однако Пхеньян намеревается и экспортировать его.

    По данным местных СМИ, дорогостоящее "лекарство" снабжается инструкцией на китайском, английском и русском языках.

    Ранее президент США Дональд Трамп во время выступления по налоговой реформе в штате Миссури назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "больным щенком".

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