Ким Чен Ын колет инъекции с золотом от рака, ожирения и слабоумия - СМИ

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Глава КНДР Ким Чен Ын вкалывает себе препараты с содержанием золота, веря, что это помогает лечить рак, не допускает слабоумия и ожирения, пишет The Sun со ссылкой на местные СМИ.

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Как пишет издание, препарат "Коллоидный раствор полисахарида с нано-золотом", разработанный северокорейским предприятием, доступен только для элит в руководстве, однако Пхеньян намеревается и экспортировать его.

По данным местных СМИ, дорогостоящее "лекарство" снабжается инструкцией на китайском, английском и русском языках.

Ранее президент США Дональд Трамп во время выступления по налоговой реформе в штате Миссури назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "больным щенком".