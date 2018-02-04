КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Лидер КНДР Ким Чен Ын протестировал новый троллейбус.

Как сообщает северокорейское агентство ЦТАК, он прокатился на нем по ночному Пхеньяну.

По словам главы северокорейского государства, он не успокоится, пока сам не опробует новый транспорт.

Ким Чен Ын также остался доволен скоростью троллейбуса и отсутствием шума внутри салона.

Канал 인민조선 на Youtube Ким Чен Ын покатался на троллейбусе по ночному Пхеньяну

По данным агентства, ранее северокорейский лидер посетил завод по производству этих троллейбусов.

Ранее Ким Чен Ын заверил, что КНДР не испытает трудностей, даже если "враги введут санкции на 10 и на 100 лет".