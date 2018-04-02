наверх
02.04.201803:08
Курсы валют НБУ
  • USD26.31- 0.24
  • EUR32.41- 0.29
Рубрики
Ещё
    Культура

    Ким Чен Ын пришел на концерт южнокорейских звезд. Появились фото

    (обновлено: )60
    Делегация из около 120 музыкантов и спортсменов приехала в Северную Корею впервые с 2015 года. Кроме Ким Чен Ына на мероприятии присутствовали два высокопоставленных чиновника из КНДР и сестра главы государства.
    Ким Чен Ын пришел на концерт южнокорейских звезд
    YONHAP

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с женой пришел на концерт южнокорейских поп-исполнителей в Пхеньяне, сообщает The Strait Times.

    Делегация из около 120 музыкантов и спортсменов приехала в Северную Корею впервые с 2015 года.

    Также на мероприятии присутствовали два высокопоставленных чиновника из КНДР и сестра главы государства. Еще одно выступление в Пхеньяне запланировано на 3 апреля, а 27 апреля лидеры Северной и Южной Кореи встретятся на саммите.

    Концерт прошел в Большом театре Пхеньяна, туда пришли около 1 500 человек.

    YONHAP
    Ким Чен Ын пришел на концерт южнокорейских звезд

    По данным СМИ, Ким Чен Ын остался доволен выступлением и предложил провести такое же культурное мероприятие в Сеуле в конце года.

    Ранее сообщалось, что знаменитый южнокорейский музыкант известный своей песней Gangnam Style PSY собирается отправиться гастролировать по Северной Корее.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Государственный флаг Чешской республики
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Опубликовано полное видео пожара и давки в ТЦ в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Савченко сдала депутатскую карточку и вышла из здания ВР
    Арест Савченко: следствие, суд