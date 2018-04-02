Ким Чен Ын пришел на концерт южнокорейских звезд. Появились фото

YONHAP

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с женой пришел на концерт южнокорейских поп-исполнителей в Пхеньяне, сообщает The Strait Times.

Делегация из около 120 музыкантов и спортсменов приехала в Северную Корею впервые с 2015 года.

Также на мероприятии присутствовали два высокопоставленных чиновника из КНДР и сестра главы государства. Еще одно выступление в Пхеньяне запланировано на 3 апреля, а 27 апреля лидеры Северной и Южной Кореи встретятся на саммите.

Концерт прошел в Большом театре Пхеньяна, туда пришли около 1 500 человек.

YONHAP Ким Чен Ын пришел на концерт южнокорейских звезд

По данным СМИ, Ким Чен Ын остался доволен выступлением и предложил провести такое же культурное мероприятие в Сеуле в конце года.

Ранее сообщалось, что знаменитый южнокорейский музыкант известный своей песней Gangnam Style PSY собирается отправиться гастролировать по Северной Корее.