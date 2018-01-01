Ким Чен Ын предупредил, что держит "ядерную кнопку" на рабочем столе

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая в понедельник с новогодним обращением к народу, предупредил, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет.

"Я не угрожаю, но следует четко знать о том, что ядерная кнопка находится у меня на рабочем столе", — приводит слова Ким Чен Ына южнокорейское агентство Рёнхап.

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По его словам, США не удастся пойти на войну против КНДР.

Кроме того, Ким Чен Ын считает необходимым ускорить производство ядерного оружия: "Необходимо активизировать крупномасштабное производство и фактическое размещение ядерных боеголовок, баллистических ракет", — говорится в новогоднем обращении лидера КНДР.

В конце ноября Ким Чен Ын лично наблюдал за успешным испытанием ракеты "Хвасон-15" и сказал, что в КНДР "достигнут исторический успех в завершении ядерного вооружения государства".