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    Впервые в истории. Долгожданная встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина

    Тема:

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи (74)

    (обновлено: )14010
    Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.
    Канал на Youtube YonhapnewsTV

    Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил надежду на хорошие результаты межкорейского саммита в Пханмунджоме, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра встречи.

    Майк Помпео и Ким Чен Ын
    @PressSec
    Опубликованы фото с тайной встречи Помпео и Ким Чен Ына

    "Хочется хорошо поговорить с президентом (Южной Кореи — Ред.) Мун Чжэ Ином, обязательно поговорить о нужном, получить из этого хорошие результаты", — сказал Ким Чен Ын в начале встречи с Мун Чжэ Ином.

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    В пятницу, 27 апреля, Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

    Как ожидается, главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

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