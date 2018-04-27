Трамп назвал сроки встречи с лидером КНДР

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с северокорейским лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшие недели, отметив, что Вашингтон стремится к денуклеаризации всего Корейского полуострова.

"Я встречусь с Ким Чен Ыном в ближайшие недели, мы стремимся к денуклеаризации региона Северной Кореи и всего Корейского полуострова", — заявил Трамп на мероприятии с участием американских олимпийцев и паралимпийцев в Белом доме.

Трамп заявил, что рассчитывает на успех переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном и не думает, что тот "играет".

"Надеюсь, у нас будет большой успех. Посмотрим, что будет", — сказал Трамп журналистам в Белом доме перед началом переговоров с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Не думаю, что он играет. Это так не выглядит… Мы не собираемся играть, мы, надеюсь, достигнем соглашения. Но если нет, то и отлично", — добавил глава государства, повторив, что в таком случае американская сторона выйдет из переговоров.

Он также позитивно отозвался о событиях, которые произошли в последние 24 часа, имея в виду межкорейский саммит. При этом Трамп сообщил, что США находятся в тесном контакте и с Северной, и с Южной Кореей.

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

После межкорейского саммита может быть организована встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Ранее Трамп заявил, что рассматриваются три-четыре варианта дат и пять вариантов места его встречи с лидером КНДР.