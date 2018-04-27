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    В мире

    Трамп назвал сроки встречи с лидером КНДР

    Тема:

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи (85)

    (обновлено: )10310
    Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на успех переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и не думает, что тот "играет".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с северокорейским лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшие недели, отметив, что Вашингтон стремится к денуклеаризации всего Корейского полуострова.

    "Я встречусь с Ким Чен Ыном в ближайшие недели, мы стремимся к денуклеаризации региона Северной Кореи и всего Корейского полуострова", — заявил Трамп на мероприятии с участием американских олимпийцев и паралимпийцев в Белом доме.

    Бегущие с кортежем. Появились кадры охраны лидера КНДР
    twitter.com/CNN
    Бегущие с кортежем. Появились кадры охраны лидера КНДР

    Трамп заявил, что рассчитывает на успех переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном и не думает, что тот "играет".

    "Надеюсь, у нас будет большой успех. Посмотрим, что будет", — сказал Трамп журналистам в Белом доме перед началом переговоров с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

    "Не думаю, что он играет. Это так не выглядит… Мы не собираемся играть, мы, надеюсь, достигнем соглашения. Но если нет, то и отлично", — добавил глава государства, повторив, что в таком случае американская сторона выйдет из переговоров.

    Он также позитивно отозвался о событиях, которые произошли в последние 24 часа, имея в виду межкорейский саммит. При этом Трамп сообщил, что США находятся в тесном контакте и с Северной, и с Южной Кореей.

    В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

    По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

    После межкорейского саммита может быть организована встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Ранее Трамп заявил, что рассматриваются три-четыре варианта дат и пять вариантов места его встречи с лидером КНДР.

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