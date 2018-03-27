Корнейчук: Порошенко сейчас выслуживается перед Путиным

РИА Новости Украина

12 марта президент Украины Петр Порошенко обсудил с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини детали разворачивания в Донбассе миротворческой миссии ООН.

Позже в МИДе Украины высказали мнение, что в Донбасс нужно ввести более 15 тысяч миротворцев ООН, в состав миссии могут войти представители стран СНГ, но они должны играть "ограниченную роль".

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Политаналитик Дмитрий Корнейчук считает, что на самом деле президент Петр Порошенко сейчас выслуживается с миротворцами и Минскими соглашениями не столько перед Трампом, сколько перед Путиным.

"С американцами все ясно. Они в рамках "Большой сделки" отдают влияние на Украину России. То есть именно Путин скажет Вашингтону, кого он хотел бы тут видеть президентом. И Порошенко все еще надеется, что выбор падет на него. Дескать, он для Москвы более прогнозируемый из всех кандидатов. И при нем Украина точно будет слабая. И Донбасс он реинтегрирует, позволив провести в Раду крупную пророссийскую фракцию", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.

Однако в любом случае, добавляет Корнейчук, Порошенко важно заручиться гарантиями безопасного отхода.

"Ну, а если и нет, Порошенко все равно важно до весны 2019-го выполнить все указания Путина. Ведь надо заручиться гарантиями безопасного отхода. Ибо в Кремле товарищи не прощают, когда кто-то не выполняет свои обязательства. А Порошенко обещал остановить войну и реинтегрировать Донбасс в Украину на условиях Путина", — резюмирует Корнейчук.