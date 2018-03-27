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    Корнейчук: Порошенко сейчас выслуживается перед Путиным

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (156)

    (обновлено: )68361
    Именно Путин скажет Вашингтону, кого бы он хотел видеть президентом в Украине, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук. По мнению эксперта, Порошенко все еще надеется, что выбор падет на него.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    12 марта президент Украины Петр Порошенко обсудил с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини детали разворачивания в Донбассе миротворческой миссии ООН.

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    Позже в МИДе Украины высказали мнение, что в Донбасс нужно ввести более 15 тысяч миротворцев ООН, в состав миссии могут войти представители стран СНГ, но они должны играть "ограниченную роль". 

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    Политаналитик Дмитрий Корнейчук считает, что на самом деле президент Петр Порошенко сейчас выслуживается с миротворцами и Минскими соглашениями не столько перед Трампом, сколько перед Путиным.

    "С американцами все ясно. Они в рамках "Большой сделки" отдают влияние на Украину России. То есть именно Путин скажет Вашингтону, кого он хотел бы тут видеть президентом. И Порошенко все еще надеется, что выбор падет на него. Дескать, он для Москвы более прогнозируемый из всех кандидатов. И при нем Украина точно будет слабая. И Донбасс он реинтегрирует, позволив провести в Раду крупную пророссийскую фракцию", — пишет Корнейчук у себя в Facebook

    Однако в любом случае, добавляет Корнейчук, Порошенко важно заручиться гарантиями безопасного отхода.

    "Ну, а если и нет, Порошенко все равно важно до весны 2019-го выполнить все указания Путина. Ведь надо заручиться гарантиями безопасного отхода. Ибо в Кремле товарищи не прощают, когда кто-то не выполняет свои обязательства. А Порошенко обещал остановить войну и реинтегрировать Донбасс в Украину на условиях Путина", — резюмирует Корнейчук.

    Facebook Дмитрия Корнейчука
    Комментарий Корнейчука о Порошенко и Путине
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