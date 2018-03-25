Погребинский: рейтинг Порошенко падает, ждите новых людей в политике

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Политическая весна 2018 года для Украины пока проходит под знаком социологии.

Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты опроса, согласно которому лидером президентского рейтинга стала Юлия Тимошенко — 24,6%. Второй — Олег Ляшко (15,5%), на третьем месте — Анатолий Гриценко (12,5%). Петр Порошенко оказался только четвертым с результатом 9,8%. При этом около 40% украинцев не знают, за кого бы проголосовали вообще.

Но не менее важен для страны и внешний фактор. В РФ прошли президентские выборы, победу на которых одержал Владимир Путин. Американский президент Дональд Трамп поздравил коллегу с победой и написал в Twitter, что дружить с Россией лучше, чем не дружить и добавил, что обсудит с Путиным "украинскую проблему".

О внутренних и внешних политических вызовах для страны РИА Новости Украина поговорило с политологом, директором Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаилом Погребинским.

На ваш взгляд, действительно ли у Тимошенко есть большой отрыв в президентском рейтинге?

— Нужно понимать специфику этих рейтингов. Если считать от всех, как обычно у людей спрашивают: "Сколько людей готовы проголосовать". Опросили 100 человек — сколько готовы проголосовать за Юлю (Тимошенко)? 10 из 100. А за Порошенко — 5. Вроде почти в два раза, а если вы еще посчитаете от тех, кто готов пойти или отказался отвечать, и все это отнимите от общего числа и поделите на меньшую сумму, то у вас получится не 9, а 20%. А у Порошенко окажется не 5, а 15%.

Речь идет о фокусах, связанных с сегодняшней ситуацией, когда огромное число людей не определилось — больше трети. В целом определившиеся и готовые отвечать — примерно половина. Поэтому рейтинг 9 преобразуется в 18. И это как бы выглядит так, что если бы выборы сейчас прошли, и эти люди, которые не определились, не пошли бы на выборы. Или те, кто отказались отвечать, эти 50%, не пошли бы на выборы. В итоге получилось бы не 9%, а 18% минимум. У остальных, соответственно — 10, 12, 13%… То есть это выглядит как большой отрыв.

На самом деле, никакого большого отрыва нет.

Кроме того, нет такой очень существенной динамики. Было 7,5 у Юли, стало 9. Я не называю конкретных цифр, говорю о тенденции. А в следующем месяце у нее опять может быть 7,5. Поэтому я бы не переоценивал эти результаты. Надо относиться к этому спокойно.

Пока люди не ощущают потребности выбора, пока далеко избирательная кампания, они дают такие цифры. Когда мы приблизимся к избирательной кампании, цифры могут существенно измениться.

Единственное, что определенно есть — это уменьшение рейтинга президента. Это правда.

А определились ли уже украинские олигархи со своим фаворитом?

— Решения, на кого поставить, у олигархов пока нет. Я думаю, что нынешняя история с Савченко может сделать какую-то встряску. Посмотрим, что произойдет после, как будут выглядеть рейтинги. Потому что я считаю, что эта история должна и дальше уменьшить рейтинги украинского президента и парламента.

Я слушаю всех этих депутатов, выступающих и призывающих посадить Юлю… При том, что некоторые предельно дискредитированы, такие как Ляшко, Мельничук, про которых известно, что они коррупционеры, тысячу раз… Тем не менее они выступают в роли моральных авторитетов. Все это смешно. Выступает Таня Черновил, которая говорит, что мы и есть эта самая власть, которая защищает государство… Почему же всего 5 процентов (!!!) населения доверяют этому парламенту?!

А что касается прогнозов, я считаю, что рано об этом говорить. Мне кажется, появятся какие-то новые люди в списке и можно будет сказать что-то более предметное.

Юлия Тимошенко и ее команда летали в США, встречались там с Тиллерсоном, с Волкером… Это тоже попытка получить поддержку от Запада?

— Конечно, Юля же тоже ориентируется на прозападный электорат, национальный, националистический. Она, конечно, хочет заручиться американской поддержкой. А это не просто. Платит деньги за лоббирование интересов и так далее.

Опыт показывает, что в нынешней ситуации без поддержки американцев очень сложно.

Трамп поздравил Путина с победой на выборах, написал, что будет с ним обсуждать проблему Украины? Уже понятно, о каких договоренностях может идти речь?

— Надо смотреть на действия, которые будут со стороны Москвы. Не слова, а именно действия. Тогда мы поймем, будет ли как-то меняться ситуация или нет. А что касается (спецпредставителя США в Украине — Ред.) Волкера, я уже много раз говорил, что не надо сильно много внимания обращать на то, что он говорит — это мнение определеного круга людей.

Сейчас в Америке нет консолидированной позиции. Мы видим, что Конгресс и Трамп по-разному относятся к России — это очевидно. И ясно, что от этого зависит и отношение к украинской проблеме. Поэтому, может быть, какой-то прорыв может случиться позже, но сейчас не о чем говорить.

И посмотрим, какое будет правительство в России — от этого тоже очень многое зависит. Это будут некие сигналы, в том числе и для Украины, но сегодня это еще не ясно.

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А что касается миротворцев?

— Этот вопрос в абсолютно подвешенном состоянии. Более того, могу сказать, что с большой долей вероятности ничего не будет, никаких миротворцев.

Сейчас позиции не сближаемы. Трамп не пойдет настолько далеко, чтобы согласиться с позицией Москвы по этой теме, потому что Конгресс (в таком случае) будет стоять на ушах. А Путин не имеет никаких оснований отступать от своей позиции — грубо говоря, "сдавая" Донбасс. Этого тоже не произойдет, а именно этого добиваются от него Запад и Киев.