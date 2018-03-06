Корнейчук: Судьбу Порошенко решают Путин и Трамп

РИА Новости Украина

В 2019 году в Украине должны состояться выборы президента. Социологические рейтинги показывают, что есть три главных претендента на главное кресло в стране — действующий глава государства Петра Порошенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и глава фракции "Оппозиционного блока" в парламенте Юрий Бойко.

Сам Порошенко на вопрос о планах баллотироваться на второй президентский срок отвечает, что пока об этом рано говорить.

"Относительно выдвижения на второй срок: еще есть почти два года президентских полномочий, и надо еще много чего сделать… Стратегию развития страны на этот и следующий год я представлю обществу в своем послании к Верховной Раде в сентябре", — сказал Порошенко на недавней пресс-конференции.

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Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что периодически Порошенко посещают мысли таки идти на второй президентский срок.

"И с помощью админресурса и политтехнологий "нагнуть" страну для своей победы. И, в приципе, учитывая рабскую ментальность нашего народа, он бы мог это сделать. С боем, максимальным напряжением ресурсов — но смог бы", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.

Но эксперт тут же добавляет: ключевым для принятия решения Порошенко бороться за власть является именно позиция Вашингтона.

"А для Трампа, как полностью прагматичного человека, приоритетным являются договоренности с Москвой в рамках "Большой сделки". А позиция Кремля четкая: Порошенко после 2019-го быть не должно. Это принципиально для Путина. Порошенко "кинул" Москву с выполнением Минских соглашений, Хотя именно Кремль помог Порошенко стать президентом", — отмечает Корнейчук.

При этом, по словам эксперта, Путин прекрасно понимает, что не сможет завершить реинтеграцию Донбасса при Порошенко.

"И даже не потому, что Вашингтоне не продавит. Трамп сможет. Просто Путина не поймут ни в России, ни на Донбассе, который должен остаться пророссийским. Поэтому, к нашему счастью, судьба Порошенко решается глобальными игроками. А иначе мы реально могли получить его президентом на второй срок…", — резюмирует Корнейчук.