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    СМИ узнали, что Порошенко и Яценюк объединились к выборам

    (обновлено: )947214
    Как выяснилось, Петру Порошенко, Юрию Луценко, Виталию Кличко - отходит 50% потенциального списка, еще 50% (в пропорции 30 и 20) отходят, соответственно, двум Арсениям - Яценюку и Авакову и Владимиру Гройсману.
    Порошенко и Яценюк
    УНИАН

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. 

    Выборы в Украине, октябрь 2017
    timer-odessa.net
    Досрочные выборы. Сценарии есть, но не для Порошенко - Воля
    После проведения переговоров участников условной коалиции было подписано "понятийного соглашения" о распределении квот в партийном списке, передает "Главком".

    Как выяснилось, Петру Порошенко, Юрию Луценко, Виталию Кличко отходит 50% потенциального списка, еще 50% (в пропорции 30 и 20) отходят, соответственно, двум Арсениям — Яценюку и Авакову и Владимиру Гройсману.

    "Итак, формула зафиксирована следующим образом: 50% (президентская) — 30% (народно-фронтовская) — 20% (премьерская). Зато "Народный фронт", а также Винницкая европейская стратегия, которой руководит Владимир Гройсман, вливается в общую политическую команду, которая будет работать не только на президентские выборы, но и затем — на парламентские", — отмечает издание.

    Ранее политический аналитик Дмитрий Корнейчук заявил, что "Народный фронт" четко дает понять Банковой, что никаких досрочных выборов в Верховную Раду планировать не стоит.

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